Maarten Stekelenburg ontbreekt op training in aanloop naar cruciale week

Woensdag, 8 september 2021 om 19:16 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:30

Maarten Stekelenburg ontbrak woensdag bij de groepstraining van Ajax. In aanloop naar het Eredivisie-duel met PEC Zwolle van komende zaterdag was de selectie vrijwel in zijn geheel aanwezig, maar de doelman trainde niet mee. Verder sloot Mohamed Daramy, eind augustus overgekomen van FC Kopenhagen, voor het eerst aan bij het Amsterdamse ensemble.

De 38-jarige doelman schitterde op de eerste training na de interlandperiode van afwezigheid. Op de trainingsbeelden van Ajax TV is onder meer te zien hoe Remko Pasveer en Jong Ajax-goalie Charlie Setford de keeperstraining afwerkten. De reden van de absentie van Stekelenburg is niet naar buiten gebracht door Ajax. Het is zodoende nog onduidelijk of hij inzetbaar is voor de uitwedstrijd tegen PEC. Stekelenburg stond in het huidige seizoen in ieder Eredivisie-duel van Ajax onder de lat.

Naast Stekelenburg was ook derde doelman Jay Gorter niet aanwezig tijdens de trainingssessie. De van Go Ahead Eagles overgekomen sluitpost raakte geblesseerd in aanloop naar de ontmoeting in het EK-kwalificatieduel tussen Jong Oranje en Jong Moldavië (3-0) en verliet de Oranje-selectie afgelopen donderdag per direct om aan zijn herstel te werken in Amsterdam. Daarnaast traint André Onana voorlopig nog mee met Jong Ajax ‘om het groepsproces niet te verstoren’, zo maakte trainer Erik ten Hag vorige week bekend.

Verder waren de ogen tijdens de training gericht op Daramy, die zich voor het eerst meldde bij zijn ploeggenoten. De negentienjarige vleugelspeler debuteerde afgelopen interlandperiode bij de nationale ploeg van Denemarken en maakte in drie wedstrijden speelminuten. Tegen Faeröer (0-1 winst) kreeg hij een basisplek maar werd hij halverwege naar de kant gehaald; in de duels met Israël (5-0 winst) en Schotland (2-0 winst) maakte hij respectievelijk dertien en vijf speelminuten. Tegen PEC kan Daramy zijn debuut maken in het shirt van Ajax.

De Deen werd eind vorige maand gepresenteerd bij Ajax zonder rugnummer, maar inmiddels lijkt het duidelijk dat Daramy met nummer 18 zal gaan spelen. Op de trainingsbeelden is te zien dat hij in kleding loopt met het betreffende nummer. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van Jurgen Ekkelenkamp, die voor zijn vertrek naar Hertha BSC het rugnummer droeg.