PSG verstuurt boze brief vanwege ‘schandelijke’ tweet uit Spanje

Woensdag, 8 september 2021 om 17:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:02

Paris Saint-Germain heeft een boze brief gestuurd naar Javier Tebas, de voorman van LaLiga, naar aanleiding van diens recente uitspraken over de club. In de brief haalt clubsecretaris Victoriano Melero uit naar Tebas en het 'wanbeleid' dat onder zijn leiding gevoerd zou worden in Spanje. PSG wordt gesteund door de LFP: het overkoepelende orgaan van clubs in Frankrijk publiceert woensdag zelf een statement, waarin Tebas wordt opgeroepen zijn 'schandelijke' uitspraken te herzien.

PSG laat in de brief weten niet gediend te zijn van de manier waarop Tebas zich vorige week woensdag uitte in een tweet. De voorzitter van LaLiga zette vraagtekens bij de gang van zaken in Parijs, waar deze zomer de ene na de andere stervoetballer aan de loonlijst werd toegevoegd en het salarishuis ogenschijnlijk op uitpuilen staat. "Clubs die eigendom zijn van een staat zijn net zo gevaarlijk voor het ecosysteem van het voetbal als de Super League", schreef Tebas. "We zijn kritisch op de Super League omdat deze het Europese voetbal zou vernietigen. Op PSG zijn we net zo kritisch. COVID-verliezen: meer dan 300 miljoen euro, de tv-inkomsten in Frankrijk: - 40 procent. En dan 500 miljoen euro aan salarissen? Dat is onhoudbaar."

PSG meent dat Tebas 'keer op keer' de 'Ligue 1, onze club, onze spelers, de spelers van andere clubs en de supporters van het Franse voetbal' in het openbaar aanvalt, 'met beledigende en lasterlijke beweringen dat wij de Financial Fair Play-regels niet volgen, naast andere niet-onderbouwde uitspraken.' "Je hebt een tijd geleden zelf gekozen voor een strategie van financiële uitbreiding, zonder binnenlandse regelgeving. Nu geef je anderen de schuld van de consequenties daarvan, terwijl het Franse voetbal al ruim twintig jaar met regelgeving werkt. Het is bekend dat er door wanbeleid onhoudbare schuldenlasten zijn bij bepaalde Spaanse clubs en jullie competitie, om nog maar te zwijgen over de manier waarop het Spaanse voetbal in het afgelopen decennium is gefinancierd, onder meer door de staat."

De LFP schaart zich volledig achter PSG, meldt het orgaan in een statement. "De woorden van de president passen niet bij de organisatie die hij vertegenwoordigt en die wij altijd hebben gerespecteerd." Tebas wordt opgeroepen zijn 'schandelijke' statements te herzien. "De LFP en LaLiga hebben duidelijk niet dezelfde visie over hoe organisaties met elkaar zouden moeten omgaan." De LFP schrijft dat Spaanse clubs 'jarenlang hebben geprofiteerd van financiële vrijgevigheid', waarmee de huidige problemen in Spanje zouden zijn ontstaan. "Dat is niet de schuld van Paris Saint-Germain. LaLiga heeft de LFP niets te leren als het aankomt op financiële controle bij clubs."

Tebas was in eigen land niet te vermurwen toen Barcelona het maar niet voor elkaar kreeg om Lionel Messi in te schrijven, ook al was hij het boegbeeld van de Spaanse competitie. De organisatie achter de Spaanse competitie legt iedere club op basis van onder meer de begroting een salarislimiet op. Barcelona moest vanwege een flink lagere begroting enorm snijden in de salariskosten, zocht naar een creatieve constructie voor Messi, maar LaLiga vertrok geen krimp en de aanvaller ondertekende uiteindelijk een contract voor minimaal twee jaar met PSG.

Bij PSG heeft men daarentegen geen enkel probleem om de financiële huishouding op orde te hebben. Messi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma en Sergio Ramos verdienen logischerwijs fors in het Parc des Princes, maar werden ook transfervrij binnengehaald. Voor Achraf Hakimi werd zestig miljoen euro overgemaakt naar Internazionale, terwijl de eerder gehuurde Danilo Pereira voor ruim vijftien miljoen euro definitief overkwam van FC Porto. In het slotuur kwam Nuno Mendes nog voor een huursom van zeven miljoen euro over van Sporting Portugal, dat een optie tot koop van veertig miljoen euro en de tijdelijke komst van Pablo Sarabia accepteerde.