Treffer van Marcos Senesi verkozen tot Doelpunt van het Jaar

Woensdag, 8 september 2021 om 21:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:37

Een doelpunt van Marcos Senesi is woensdagavond benoemd tot mooiste van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. Zijn treffer namens Feyenoord tegen ADO Den Haag kwam als winnaar uit de bus tijdens de live-uitzending van ESPN; er waren vijf doelpunten genomineerd als mooiste van het afgelopen seizoen.

De vrije trap van Oussama Tannane namens Vitesse tegen Sparta Rotterdam, de omhaal van Senesi namens Feyenoord tegen ADO Den Haag, de solo van Vangelis Pavlidis namens Willem II tegen Fortuna Sittard en de volleys van Michael de Leeuw (namens FC Emmen tegen Feyenoord) en Wout Brama (namens FC Twente tegen PEC Zwolle) waren allemaal genomineerd.

?? De award voor Eredivisie Doelpunt van het Jaar gaat naar:



???????????? ????????????!



?? Kijk live naar de uitreikingen op ESPN! pic.twitter.com/oEM9KejghW — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2021

"Ik kan het niet geloven. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou bereiken met mijn goal", vertelt Senesi. "Het is een ongelooflijk gevoel om deze prijs uitgereikt te krijgen en ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Hoe vaak ik de treffer heb teruggekeken? Het was het mooiste doelpunt uit mijn carrière, dus ik heb de goal echt heel vaak bekeken. Ik heb hem echt vaak aan familie en vrienden laten zien", aldus Senesi.

Verder ontving de gestopte Arjen Robben de Eredivisie-oeuvreprijs, een 'nieuwe' prijs die wordt uitgereikt aan een speler met uitzonderlijke staat van dienst en betekenis voor het Nederlands voetbal. Björn Kuipers is benoemd tot Scheidsrechter van het Jaar. De afzwaaiende arbiter kende een grandioos seizoen, dat hij beëindigde door de EK-finale tussen Italië en Engeland in goede banen te leiden.