Ryan Gravenberch verkozen tot Talent van het Jaar in de Eredivisie

Woensdag, 8 september 2021 om 20:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:51

Ryan Gravenberch is woensdagavond benoemd tot U21 Speler van het Jaar van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De negentienjarige middenvelder van Ajax kreeg de voorkeur boven Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Owen Wijndal, Myron Boadu (beiden AZ in 2020/21) en Lutsharel Geertruida (Feyenoord). De bekendmaking van de winnaar vond voor het eerst plaats tijdens een live-uitzending op sportzender ESPN.

Spelers die bij aanvang van het seizoen jonger waren dan 21 jaar konden de ereprijs winnen. Alle zes genomineerden waren ook genomineerd voor de verkiezing van Speler van het Jaar. Uiteindelijk was de stem van achttien hoofdtrainers van het afgelopen seizoen doorslaggevend voor de U21-verkiezing; voor de verkiezing van Speler van het Jaar was de stem van aanvoerders doorslaggevend.

The roast of Ryan ???? ?? Kijk nu live naar de uitreikingen op ESPN! pic.twitter.com/OcNLNsF3Qh — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2021

Gravenberch werd gedurende de uitzending van ESPN diverse keren verrast. Zo was er een videoboodschap van niemand minder dan oud-voetballer Clarence Seedorf en ook zijn broers, onder wie Danzell Gravenberch, lieten een video opnemen. De prijs werd uitgereikt door zijn moeder Aretha, die onder toeziend oog van de familie haar zoon toesprak.

"Ik wil de spelers, de trainer en ook de mensen buiten het voetbal om bedanken. Mijn ouders, mijn broers, mijn neven en mijn vriendin...", liet Gravenberch op zijn beurt weten. "Eigenlijk iedereen die mij hierbij heeft geholpen. Ik hoop dat er nog vele prijzen mogen volgen."

Gravenberch brak in het afgelopen seizoen definitief door als controlerende middenvelder bij Ajax. Hij speelde 47 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 5 doelpunten maken en 6 assists voor zijn rekening nam. Gravenberch ontwikkelde zich tot international: hij werd in november 2020 voor het eerst opgeroepen door toenmalig bondscoach Frank de Boer en debuteerde in maart 2021 in het verloren WK-kwalificatieduel met Turkije (4-2). Enkele maanden later nam hij ook deel aan het EK.

Gravenberch wordt voor de tweede keer benoemd tot grootste talent van het afgelopen seizoen. Hij kreeg in mei al de Johan Cruijff Prijs voor Talent van het Jaar in de Eredivisie. Die prijs, die losstaat van de verkiezing van woensdag, wordt sinds 2003 uitgereikt. Gravenberch werd na het afgelopen seizoen door de technische staf van Ajax al gekozen tot Talent van het Jaar van de club, een prijs die in Amsterdam de Marco van Basten Award wordt genoemd.