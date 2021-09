Griezmann ondergaat transformatie tussen training en presentatie

Antoine Griezmann lijkt woensdag een kleine transformatie te hebben ondergaan tussen alle plichtplegingen door. De bij Atlético Madrid teruggekeerde aanvaller verscheen nog met redelijk lang haar op het trainingsveld, maar enkele uren later bij de officiële presentatie is Griezmann te zien met een korte coupe. De bij Barcelona vertrokken aanvaller gaat in het Wanda Metropolitano spelen met het shirt met rugnummer 8, zo is woensdag duidelijk geworden.

Griezmann tekende dinsdagavond nog voor beide treffers van Frankrijk in het WK-kwalificatieduel met Finland (2-0), waardoor hij nu op 41 interlanddoelpunten staat. Daarmee schaarde de aanvaller zich in het rijtje met illustere voorgangers Michel Platini (41), Olivier Giroud (46) en Thierry Henry (51), die ook de grens van 40 doelpunten wisten te passeren. Een dag later meldde Griezmann zich bij Atlético, waar hij door trainer Diego Simeone werd voorgesteld aan zijn nieuwe ploeggenoten. Zijn debuut volgt wellicht zondag al in de uitwedstrijd van de regerend kampioen van Spanje tegen Espanyol.

Antoine Griezmann when he arrived to training ?? when he was presented by Atletico Madrid a few hours later Something's definitely different ?? pic.twitter.com/CMmwqPcf8p — International Champions Cup (@IntChampionsCup) September 8, 2021

Griezmann heeft dus niet meer te maken met Ronald Koeman, die in een uitgebreid interview met Sport nader inging op de breuk met de aanvaller uit Frankrijk. “Griezman had een geweldig contract. Als hij zou vertrekken, zou hij de financiele situatie van de club helpen te verbeteren. Daarom stemde ik in met zijn vertrek”, aldus Koeman, die Luuk de Jong als vervanger naar het Camp Nou haalde. Het aantrekken van de Oranje-international kwam niet uit de lucht vallen. “Ik had aan het begin van augustus al met hem gesproken.”