Dusan Tadic verkozen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie

Woensdag, 8 september 2021 om 21:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:11

Dusan Tadic is woensdagavond benoemd tot Speler van het Jaar van het seizoen 2020/21 in de Eredivisie. De aanvaller van Ajax overleefde de laatste schifting en kreeg de voorkeur boven Giorgos Giakoumakis (VVV-Venlo), Davy Klaassen (Ajax), en Steven Berghuis (Feyenoord). Voor het eerst werd de winnaar bekendgemaakt tijdens een live-uitzending op ESPN door Jan Joost van Gangelen.

De Ajacied deed afgelopen seizoen mee in alle 34 Eredivisie-wedstrijden. In die duels kwam de aanvoerder van Ajax tot veertien treffers en verzorgde hij achttien assists. Daarmee verbeterde hij bovendien zijn statistieken van het seizoen 2019/20, waarin hij in 25 duels tot 11 doelpunten en 15 assists kwam. Met Ajax legde Tadic, naast de TOTO KNVB Beker, beslag op de landstitel. In juli zette de aanvaller zijn handtekening onder een nieuw contract, dat hem tot medio 2024 aan de club verbindt.

Tadic sprak mooie woorden over de club waar hij sinds de zomer van 2018 voor speelt. "Ajax was altijd al mijn droomclub. Alles aan deze club is mooi. Ik ben heel blij en trots om te mogen spelen voor deze club. Als kind kocht ik al shirtjes van Ajax. Het is een geweldige club met een geweldige historie. Er hebben hier zo veel legendes gespeeld, zoals Johan Cruijff, Marco van Basten en Frank Rijkaard."

Tadic richtte zich in zijn dankwoord vervolgens tot alle betrokkenen bij Ajax. "Het winnen van deze prijs is niet mogelijk zonder trainers, medespelers, directie, fans en alle medewerkers van Ajax. Ik wil deze prijs dan ook opdragen aan hen."

De twintig genomineerden voor de Eredivisie Speler van het Jaar-verkiezing waren Dusan Tadic, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Perr Schuurs (allen Ajax in 2020/21), Donyell Malen, Eran Zahavi, Philipp Max, Jordan Teze (allen PSV in 2020/21), Owen Wijndal, Myron Boadu, Jesper Karlsson (allen AZ in 2020/21), Riechedly Bazoer (Vitesse), Steven Berghuis, Lutsharel Geertruida, Jens Toornstra (allen Feyenoord in 2020/21), Ko Itakura (FC Groningen), Rai Vloet, Robin Pröpper (beiden Heracles Almelo), Kenneth Paal (PEC Zwolle) en Georgios Giakoumakis (VVV-Venlo).

De lijst met genomineerden werd samengesteld op basis van meer dan zestig verschillende statistieken. Spelers werden beoordeeld op de statistieken die bij hun positie passen. De tweede factor is de uitslag van de Man of the Match-verkiezing op ESPN, die vanaf januari 2021 in het leven is geroepen en waarbij ook het publiek een stem kon laten horen. De optelsom van deze twee componenten bepaalde de lijst met twintig genomineerden, maakte ESPN vorige maand nog duidelijk. Uiteindelijk was de stem van de achttien aanvoerders van het afgelopen Eredivisie-seizoen doorslaggevend in de verkiezing.