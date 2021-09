Luuk de Jong speelt een uur bij Barça-debuut maar scoort niet

Woensdag, 8 september 2021 om 15:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:25

Luuk de Jong heeft woensdagmiddag zijn officieuze debuut gemaakt voor Barcelona. De van Sevilla overgenomen aanvaller deed zestig minuten mee in de oefenwedstrijd tegen AE Prat (2-1 overwinning) op het trainingscomplex van de club. De Jong kwam niet tot scoren tijdens zijn vuurdoop voor de Catalaanse grootmacht. Philippe Coutinho deed dat wel, terwijl het andere doelpunt van Barcelona op naam kwam van een speler van Prat, na een inzet van Pedri.

Bij Barcelona ontbraken onder meer de internationals Memphis Depay, Frenkie de Jong, Sergiño Dest, Jordi Alba en Sergio Busquets. Trainer Ronald Koeman koos naast Luuk de Jong voor onder meer Marc-André, Riqui Puig, Samuel Umtiti en Sergi Roberto in de basisopstelling. De Nederlandse coach hanteerde tegen Prat het vertrouwde 4-3-3-systeem. Na afloop van de vriendschappelijke ontmoeting op het trainingsveld van Barcelona gingen beide elftallen met elkaar op de foto.

Luuk de Jong moet nog even wachten op zijn officiële debuut in het shirt van Barcelona. Het duel met zijn oude club Sevilla, gepland voor 11 september, is namelijk uitgesteld. De aanleiding voor deze verschuivingen is de verlengde interlandperiode in Zuid-Amerika, die twee dagen langer duurt dan elders in de wereld nadat de start van de WK-kwalificatie vorig jaar vanwege de coronapandemie werd uitgesteld. De laatste speelronde van de WK-kwalificatie wordt in de nacht van donderdag op vrijdag afgewerkt, waardoor clubs hun spelers op zijn vroegst pas vrijdagmiddag terug kunnen zien met drie wedstrijden in de benen. LaLiga heeft zich hier tevergeefs tegen verzet, maar besloot tevens om het programma om te gooien en zet chartervluchten in om de spelers zo snel mogelijk terug te krijgen.

Zo zijn de wedstrijden van Real Madrid (tegen Celta de Vigo) en Atlético Madrid (tegen Espanyol) verplaatst van zaterdag naar zondag. Dit was voor Barcelona - Sevilla en Villarreal - Alavés echter geen optie, want Barcelona, Sevilla en Villarreal spelen op dinsdag alweer in de groepsfase van de Champions League tegen Bayern München, Red Bull Salzburg en Atalanta. LaLiga vroeg daarom toestemming aan de Spaanse voetbalbond om de wedstrijden tot nader order uit te stellen. Dat werd aanvankelijk afgewezen, omdat de Spaanse voetbalbond vond dat er geen sprake van overmacht.

LaLiga liet het er niet bij zitten en schakelde het CSD in, dat uiteindelijk besloten heeft om de wedstrijden uit te stellen. Barcelona (Ronald Araujo), Sevilla (Gonzalo Montiel, Aléjandro Gómez en Marcos Acuña) en Villarreal (Gerónimo Rulli en Pervis Estupiñán) moeten volgens het hoogste sportribunaal van Spanje dusdanig veel Zuid-Amerikaanse internationals missen dat er geen sprake is van een eerlijke situatie. Het is nog niet duidelijk wanneer de duels zullen worden ingehaald. De Jong debuteert nu wellicht op 14 september voor Barcelona, dat die dag in de groepsfase van de Champions League bezoek krijgt van Bayern München.

Opstelling Barcelona tegen AE Prat: Ter Stegen; Mingueza, Comas, Umtiti, Balde; Riqui Puig, Pedri, Sergi Roberto; Collado, Luuk de Jong, Coutinho.