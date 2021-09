Camavinga komt van heel ver: ‘Die oorlog heeft mij sterker gemaakt’

Woensdag, 8 september 2021 om 14:40 • Rian Rosendaal

Real Madrid wist Eduardo Camavinga vorige week voor 31 miljoen euro definitief over te nemen van Stade Rennais. De pas achttienjarige middenvelder, die bij de Koninklijke vastligt tot medio 2027, werd woensdagmiddag officieel gepresenteerd door voorzitter Florentino Pérez. Camavinga benadrukt dat hij geen moment heeft getwijfeld aan zijn keuze voor Real. Bij de presentatie waren verschillende familie aanwezig van de miljoenenaanwinst, die het shirt met rugnummer 25 kreeg uitgereikt.

“De transfer naar Real is in de laatste dagen van de transferperiode rondgekomen. Met welke clubs ik wel en niet gesproken heb is echter een geheim“, vertelt Camavinga, die ook in verband werd gebracht met een toptransfer richting Paris Saint-Germain. “Mijn familie en ik hebben heel goed nagedacht over mijn toekomstplannen en mijn keuze voor deze club is dan ook zeer doordacht geweest. Toen alles in orde was gebracht nam de vreugde de overhand. Ik moest denken aan de zware tijden die ik heb doorgebracht met mijn familie en ik ben dan ook zeer blij voor ze.“

Camavinga benadrukt nog maar eens van hoever hij heeft moeten komen om te slagen als profvoetballer. “Ik heb aan de oorlog moeten ontsnappen (in Congo, red.) en daardoor ben ik zeker een sterker persoon geworden. Als ik speel dan is mijn familie altijd bij me, want zij hebben mij altijd geweldig geholpen. Ik word ook niet gedreven door geld. De droom die ik als kind al had is uitgekomen, geld is helemaal geen issue geweest voor mij.“

De concurrentiestrijd op het middenveld van Real is door zijn komst alleen nog maar heviger geworden. Camavinga ziet het echter als een uitdaging om de strijd aan te gaan met de middenvelders in de selectie van trainer Carlo Ancelotti. “De forse concurrentie motiveert mij alleen maar. Ik wil graag leren van mijn nieuwe ploeggenoten, zij spelen al een hele tijd op het allerhoogste niveau.“ Voor Camavinga is het speciaal dat hij landgenoot en voorbeeld Karim Benzema treft bij Real. “Benzema is voor alle Fransen een idool. Hij gaat altijd altijd heel goed om met jongere spelers, kijk maar naar Vinícius Júnior.“