Brian Brobbey: ‘Ik denk dat hij van mij houdt en ik houd ook van hem’

Woensdag, 8 september 2021 om 13:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:00

Brian Brobbey heeft de ambitie om ooit terug te keren bij Ajax. De spits vertrok deze zomer naar RB Leipzig, maar beaamt in gesprek met de NOS dat Ajax 'zijn cluppie' blijft. In een interview met Ajax TV vertelde directeur voetbalzaken Marc Overmars deze week dat Brobbey 'altijd welkom' is bij Ajax en die uitspraken heeft de negentienjarige jeugdexponent van de Amsterdammers ook meegekregen.

"Ik heb het gelezen... Mooi van Marc, toch?", reageert Brobbey, die dinsdagavond met Jong Oranje uitkwam tegen de leeftijdsgenoten van Moldavië (3-0) en eenmaal scoorde. "Het is een heel lieve man. Ik denk dat hij van mij houdt en ik houd ook van hem. Ik vind het leuk dat Marc over me praat, dat geeft een goed gevoel. Ooit speel ik sowieso weer voor Ajax, komt goed." Dat Brobbey vaak naar zijn oude club wordt gevraagd, zelfs na een interland met Jong Oranje, vindt hij niet erg. "Nee, dat mag. Ajax is en blijft mijn cluppie, maar ik focus me nu op Leipzig."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Brobbey mocht tot dusver invallen in twee competitieduels en één wedstrijd in de DFB-Pokal. Bij elkaar opgeteld kwam hij pas 37 minuten in actie. André Silva is voorlopig de eerste spits van Leipzig. "Het is wachten op minuten", aldus Brobbey, die over zijn situatie heeft gesproken met trainer Jesse Marsch. "Als ik die krijg van de trainer, sta ik klaar. Hij zegt tegen mij dat ik vertrouwen in hem moet hebben dat het goedkomt. Daarin vertrouw ik hem."

Overmars verwees in het interview met Ajax TV al naar de concurrenten die Brobbey in Duitsland heeft. "Wij hebben één spits, in Leipzig lopen er vijf of zes rond...", zei hij. "Het is zijn keuze geweest. Toch heb je nog een beetje in je achterhoofd: die komt nog wel een keer terug." Overmars hoopte dat Brobbey, samen met talenten als Ryan Gravenberch, Jurriën Timber en Devyne Rensch een rol kon spelen in de toekomst van Ajax. "Dat dat niet gebeurt met Brian, is spijtig. Maar ik zou hem graag in de toekomst terugzien. Of hij altijd welkom is? Ja, maar dat weet ie."