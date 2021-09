Brazilië zet Premier League-clubs hak met activeren FIFA-regel

Woensdag, 8 september 2021 om 13:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:04

Brazilië wil van in totaal acht spelers voorkomen dat ze komend weekeinde actief zijn in de Premier League, zo weet onder meer de BBC woensdag te melden. De Braziliaanse voetbalbond heeft een speciale regel van de FIFA geactiveerd waardoor het achttal vijf dagen lang, tussen 10 en 14 september, niet mag uitkomen in clubverband. Het gaat in dit geval om Brazilianen die onder contract staan bij Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United en Leeds United.

De maatregel vanuit Brazilië is een reactie op de beslissing van de Premier League-clubs in augustus om geen spelers af te vaardigen naar landen met een rode kleurcode voor de nu afgelopen interlandperiode. De Braziliaanse bondscoach Tite stelde eerder deze maand zijn 25-koppige selectie samen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Argentinië, Chili en Peru. In de selectie zaten negen Premier League-spelers, maar alle landen waarin Brazilië gaat spelen, staan op de rode lijst. Alisson, Fabinho, Firmino (allen Liverpool), Gabriel Jesus, Ederson (beiden Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United), Richarlison (Everton) en Raphinha (Leeds United) moesten daardoor thuisblijven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FIFA-voorzitter Infantino stuurt dringende brief naar Boris Johnson

De baas van de FIFA uitte vorig maand gelijk zijn zorgen bij de Britse premier. Lees artikel

Waren bovengenoemde spelers wel gewoon opgenomen in de definitieve selectie, dan hadden ze bij terugkomst in Engeland verplicht tien dagen in quarantaine gemoeten. Deze regel geldt voor mensen die terugkeren uit een land met een rode kleurcode. Fred mist door de maatregel van de Braziliaanse voetbalbond ook ook het Champions League-duel van Manchester United met Zenit Sint-Petersburg volgende week dinsdag. Thiago Silva ontbreekt bij Chelsea diezelfde dag in de ontmoeting met Young Boys. Volgens de BBC laat Brazilië Richarlison aankomend weekeinde wel uitkomen voor Everton tegen Burnley, omdat the Toffees de aanvaller onlangs lieten deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokyo.

In de vierde speelronde van de Premier League neemt Manchester United het zaterdag in eigen huis op tegen Newcastle United. Op dezelfde dag gaat stadsgenoot Manchester City op bezoek bij Leicester City en staat Chelsea op Stamford Bridge tegenover Aston Villa. Het eveneens getroffen Liverpool neemt het zondagmiddag op Elland Road op tegen Leeds United.

FIFA-baas Gianni Infantino had gelijk al moeite met het besluit van de Premier League-clubs en besloot daarop een brief te sturen naar de Britse premier Boris Johnson. "Ik roep elk lid van de FIFA, elke competitie en elke club op tot solidariteit om te doen wat zowel goed als eerlijk is voor het mondiale voetbal", schreef de president van de FIFA in augustus. "Veel van de beste spelers ter wereld strijden in competities in Engeland en Spanje, en we zijn van mening dat deze landen ook de verantwoordelijkheid delen om de sportieve integriteit van competities over de hele wereld te behouden en te beschermen."

"Over de kwestie van quarantainebeperkingen in Engeland voor spelers die terugkeren uit landen op de rode lijst, heb ik premier Boris Johnson geschreven en verzocht om steun, zodat spelers niet de kans wordt ontnomen om hun land te vertegenwoordigen in de kwalificatiewedstrijden voor het WK, een van de ultieme onderscheidingen voor een profvoetballer. Ik heb voorgesteld om voor de komende internationale wedstrijden een benadering te implementeren die vergelijkbaar is met die van de Britse regering voor de laatste fasen van het EK. Samen hebben we solidariteit en eenheid getoond in de strijd tegen corona. Nu dring ik er bij iedereen op aan om te zorgen voor de vrijlating van internationale spelers voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden", besloot Infantino.