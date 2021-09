‘Ajax, PSV en Feyenoord hadden allemaal interesse in El Haddadi’

Woensdag, 8 september 2021 om 13:06 • Dominic Mostert

Munir El Haddadi bleef deze zomer bij Sevilla, maar van een gebrek aan interesse was geen sprake. Zaakwaarnemer Francesc Valdivieso somt in een interview met ABC twaalf clubs op die interesse getoond hebben in de afgelopen maanden, waaronder Ajax, Feyenoord en PSV. De overstap van Luuk de Jong op de slotdag van de transfermarkt zette echter een streep door een mogelijk vertrek van El Haddadi bij Sevilla, aldus Valdivieso.

De 26-jarige El Haddadi, inzetbaar op alle posities in de voorhoede, heeft dit seizoen nog geen minuut gespeeld voor Sevilla. Vorig seizoen kwam hij tot 24 optredens in LaLiga, waarvan 15 als invaller. Zijn club was bereid om mee te werken aan een vertrek. "Monchi (sportief directeur, red.) taxeerde Munir aan het begin van de transfermarkt op tien miljoen euro. Aan het eind was hij bereid om mee te werken aan een verhuur met optie tot koop", verklapt Valdivieso. De aanbiedingen werden door het kamp-El Haddadi in overweging genomen. Toen concurrent De Jong echter vertrok naar Barcelona, werd besloten tot een langer verblijf in Sevilla.

"De markt sloot voor ons twee uur eerder dan de deadline. Doordat Luuk vertrok naar Barcelona, kon Munir blijven en heeft hij de kans om te gaan spelen in de Champions League. Sevilla en Munir dachten toen niet meer aan een vertrek", maakt Valdivieso duidelijk in het interview met de regionale krant. "Hij heeft veel aanbiedingen gekregen. In Nederland hebben PSV en Feyenoord hem tot het laatste moment in de gaten gehouden en Ajax is ook overwogen. Dat was een goede optie, maar hij heeft al langere tijd niet gespeeld. Misschien is het daarom niet doorgegaan." In 2017 werd El Haddadi ook al met Ajax in verband gebracht, maar tot een transfer kwam het nooit.

"Uit Engeland toonden Crystal Palace en West Ham United veel interesse tot het laatste moment. Uit Italië waren Genoa, Torino en Napoli aan het begin van de transfermarkt geïnteresseerd. Genoa was tot het laatste moment het meest serieus. Uit Frankrijk hebben OGC Nice en Nantes constant navraag gedaan", somt de zaakwaarnemer op. "Er zijn ook aanbiedingen gekomen van Fenerbahçe en PAOK Saloniki, dat tot twee uur voor de deadline nog volhardend was. Munir wilde uiteindelijk niet weg bij Sevilla of uit Spanje. De aanbiedingen uit Spanje vond hij niet interessant genoeg." El Haddadi heeft een contract tot medio 2023 bij Sevilla. Hij kwam in januari 2019 over van Barcelona voor 1,05 miljoen euro.