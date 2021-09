Woede-uitbarstingen en te hoge salariseis worden Amin Younes fataal

Woensdag, 8 september 2021 om 12:59 • Rian Rosendaal

Amin Younes is hard op weg naar de uitgang bij Eintracht Frankfurt. De vleugelaanvaller heeft al een akkoord bereikt met technisch directeur Markus Krösche en trainer Oliver Glasner over een voortijdig vertrek bij de Duitse club. In de komende dagen werkt de technische leiding van Frankfurt aan een 'gepaste oplossing' voor de problematische situatie, zo klinkt het vanuit Duitsland.

Bij Frankfurt lijkt men helemaal klaar te zijn met Younes. De van Napoli gehuurde buitenspeler liet een paar keer verstek gaan bij trainingen van de selectie van Glasner. Hij eiste naar verluidt tijdens de onderhandelingen een te gortig salaris, waardoor Frankfurt de optie tot koop liet varen Volgens BILD is er daarnaast bij verschillende ploeggenoten grote onvrede over de woede-uitbarstingen van de inmiddels 28-jarige Younes. Tijdens de zomerse transferperiode werd door alle betrokken partijen geen bevredigende oplossing gevonden, ook al was er bij Frankfurt korte tijd de hoop dat Al-Shabab uit Saudi-Arabië de flankspeler zou overnemen.

Younes bleef derhalve ook na 31 augustus in Frankfurt, waar zijn huurovereenkomst doorloopt tot het einde van het seizoen. Toch lijkt er geen enkele toekomst te zijn voor de voormalig Ajacied bij de huidige nummer veertien in de Bundesliga. Hij kwam niet in actie in de eerste drie wedstrijden in de Duitse competitie en voor de groepsfase van de Europa League is Younes niet ingeschreven door Frankfurt. Achter de schermen werken alle partijen hard aan een oplossing voor het langslepende probleem. Ondertussen zal Younes geen trainingen en wedstrijden meer afwerken voor de Duitsers.

De huidige situatie staat in schril contrast met die van afgelopen seizoen. Younes kwam in de jaargang 2020/21 tot 28 wedstrijden (4 doelpunten en 3 assists) in alle competities in het shirt van Frankfurt. In februari scoorde de aanvaller nog op fabelachtige wijze tegen Bayern München (2-1 overwinning), wat hem complimenten en een uitnodiging van toenmalig bondscoach Joachim Löw opleverden. Onder zijn opvolger Hansi Flick is Younes echter niet meer in beeld bij de Duitse nationale ploeg.