Barcelona tweet in het Nederlands na galavoorstelling van Oranje

Woensdag, 8 september 2021 om 12:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:37

Barcelona heeft woensdag gereageerd op de hattrick van Memphis Depay voor het Nederlands elftal tegen Turkije (6-1). De topclub uit LaLiga reageerde op een video van OnsOranje, waarin Depay de wedstrijdbal krijgt overhandigd van Georginio Wijnaldum om mee naar huis te nemen. Barcelona tweet in het Nederlands: "Binnenkort de eerste hattrick voor Barça", met de emoji van een zandloper: volgens de club is het een kwestie van tijd voordat Depay ook in clubverband een hattrick maakt. In een artikel op de eigen website schreef Barcelona dinsdagavond al dat Depay 'de ster van de show' en zijn 'uitstekende vorm' continueerde.