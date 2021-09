Berghuis jubelt na voetbalshow: ‘Hier kan ik bij Ajax mee vooruit’

Woensdag, 8 september 2021 om 12:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:24

Steven Berghuis kijkt met een zeer goed gevoel terug op de afgelopen interlandperiode met het Nederlands elftal. De vleugelaanvaller had in alle drie de kwalificatiewedstrijden een basisplaats en het vertrouwen van bondscoach Louis van Gaal lijkt groot te zijn. Een welkome opsteker voor Berghuis, die geen geweldige start kende van zijn avontuur als speler van Ajax en zelfs zijn plek verloor aan concurrent Antony.

“Ik heb het vertrouwen gekregen. Ik ben drie keer gestart. Daar ben ik heel blij mee. En ik heb verder ook genoten van deze week“, zegt een enthousiaste Berghuis na de 6-1 overwinning op Turkije in gesprek met De Telegraaf. De Oranje-international heeft vanwege zijn overgang van Feyenoord naar Ajax een nogal turbulente tijd achter de rug. “Ik kom uit een aparte voorbereiding. Ik ben er niet vanaf het begin bijgeweest en heb niet langzaam kunnen opbouwen. Bij Ajax moesten we gelijk aan de bak, voor het echie.“

3?? HATTRICK! Memphis maakt zijn derde doelpunt van de avond en de vierde van Oranje! Het is een probleemloze avond in Amsterdam...#nedtur pic.twitter.com/Pr2AbHHsv4 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 7, 2021

Berghuis sloot vanwege het voor Oranje mislukte EK later aan bij zijn ploeggenoten van Ajax. “Ik had op het EK weinig gespeeld en toen kwam de beladen transfer. Er is veel gebeurd. Bij Ajax had ik ook maar één keer negentig minuten gespeeld. Ik ben blij dat ik nu met 45, 90 en 90 minuten weer volgende stappen heb kunnen zetten. Als je fysiek sterker wordt, komen je kwaliteiten ook meer naar voren.“ In de confrontatie met Turkije leek het allemaal samen te komen voor Berghuis. “Ik voelde me tegen Turkije ook het beste van de drie wedstrijden. Ook fysiek. Hier kan ik de komende weken ook bij Ajax mee vooruit.“

De Ajax-aanvaller heeft het naar zijn zin bij Oranje, een mening die ook Daley Blind is toegedaan. De linksback, die tegen Turkije terugkeerde van een schorsing, plaatst in dat kader wel gelijk een kanttekening. “Als je blij bent met elkaar betekent dat niet altijd dat je een goede bal speelt. Maar de dynamiek in de groep is fantastisch. Deze week betaalde zich dat uit. Ik denk dat we een heel grote stap hebben gezet“, aldus Blind.