Bergwijn vergroot zorgen Tottenham door zak ijs op enkel bij Oranje

Woensdag, 8 september 2021 om 11:22 • Rian Rosendaal

Steven Bergwijn is niet ongeschonden uit de WK-kwalificatiewedstrijd tussen het Nederlands elftal en Turkije (6-1) gekomen. De vleugelaanvaller werd na een uur gewisseld door bondscoach Louis van Gaal en hij ging met een pak ijs en bandage om zijn enkel op de reservebank zitten. In de Engelse media wordt een dag later getwijfeld aan de inzetbaarheid van Bergwijn in de uitwedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Crystal Palace van zaterdag.

Bergwijn zal in aanloop naar de Londense derby, met 13.30 uur Nederlandse tijd als aanvangstijdstip, uitgebreid worden onderzocht door de medische staf van Tottenham. Het nieuws over de enkelkwetsuur is een tegenvaller voor manager Nuno Espírito Santo, die vanwege een kuitblessure ook al zorgen heeft over de inzetbaarheid van Heung-min Son. Daarnaast haakte Oliver Skipp dinsdagavond in de slotfase af bij Jong Engeland vanwege een liesblessure.

3?? HATTRICK! Memphis maakt zijn derde doelpunt van de avond en de vierde van Oranje! Het is een probleemloze avond in Amsterdam...#nedtur pic.twitter.com/Pr2AbHHsv4 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 7, 2021

Bergwijn kon onder de eerder dit jaar vertrokken José Mourinho niet rekenen op een basisplaats, maar sinds de entree van Santo in Noord-Londen lijkt alles anders te zijn voor de buitenspeler. De Oranje-international had een basisplek in de eerste drie competitiewedstrijden, door Tottenham in alle gevallen met 1-0 gewonnen. Bergwijn maakte een gedreven indruk in deze duels, waardoor het voor de hand lag dat hij zaterdag ook zou gaan starten. Door de enkelblessure is daar echter twijfel over ontstaan.

Santo heeft nog meer zorgen in de voorbereiding op de hervatting in de Premier League. Davinson Sánchez, Giovani Lo Celso en Cristian Romero reisden zonder toestemming af naar de nationale elftallen van respectievelijk Colombia en Argentinië. Zuid-Amerika staat op de rode lijst van de Britse regering, waardoor clubs uit de Premier League geen spelers willen afstaan voor interlands. Het drietal reisde desondanks toch af, waardoor ze waarschijnlijk worden gestraft en de uitwedstrijd tegen Crystal Palace missen.