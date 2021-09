Van der Sar mengt zich in racisme-discussie: ‘Spelers gaan dat doen’

Woensdag, 8 september 2021 om 11:01 • Rian Rosendaal

Tijdens de bijeenkomst van de European Club Association (ECA) kwam ook het thema racisme in het voetbal weer ter sprake. Edwin van der Sar was als voorzitter van de organisatie ook aanwezig in Genève en de algemeen directeur van Ajax had een uitgesproken mening over het hardnekkige verschijnsel. Van der Sar sluit niet uit dat spelers het veld verlaten bij het zoveelste incident in het stadion.

“We willen dat organisaties als de UEFA en FIFA zich er mee gaan bemoeien“, liet Van der Sar duidelijk weten nadat hij werd geconfronteerd met de oerwoudgeluiden richting Raheem Sterling en Jude Bellingham tijdens het WK-kwalificatieduel tussen Hongarije en Engeland (0-4) van vorige week. “Als er sprake is van wijdverspreid racisme of van bepaalde acties, dan zullen spelers het heft in eigen hand nemen als organisaties en bestuursorganen niet voldoende doen. Ik denk dat het moment steeds dichterbij komt. We hebben echt strengere maatregelen nodig“, waarschuwt de Ajax-directeur.

De FIFA kondigde een na de racistische verwensingen richting Sterling en Bellingham al snel harde maatregelen aan. ““De FIFA wijst elke vorm van racisme en geweld af en hanteert tegen dergelijk gedrag in de voetballerij een nultolerantie-standpunt“, zo viel vrijdag te lezen in een door de wereldvoetbalbond afgegeven verklaring. “De FIFA zal met gepaste maatregelen komen als het rapport over de wedstrijd tussen Hongarije en Engeland binnen is.“ De FIFA kreeg van de Engelse voetbalbond al snel het verzoek een onderzoek in te stellen naar de spreekkoren die donderdagavond vanaf de tribunes in Hongarije klonken.

“Het is bijzonder teleurstellend om meldingen van discriminerende uitlatingen naar onze spelers binnen te krijgen“, zo liet een woordvoerder van de FA weten. De Britse premier Boris Johnson was ook teleurgesteld en hij pleitte voor zware straffen van de FIFA richting Hongarije. “Zodat dit soort schandalig gedrag voor eens en voor altijd uit het voetbal verwijderd kan worden. Het is volstrekt onacceptabel dat Engelse voetballers het slachtoffer werden van racisme in Hongarije“, schreef de verbolgen Johnson op Twitter. Vanwege discriminerend gedrag tijdens enkele duels op het EK moet Hongarije de aankomende twee UEFA-thuiswedstrijden zonder publiek afwerken. Het WK-kwalificatieduel met Engeland werd echter georganiseerd door de FIFA, waardoor er wel fans mochten worden toegelaten.