Oranje-duo scoort een 9,5 tegen Turkije: ‘Dat was gewoon van wereldklasse’

Woensdag, 8 september 2021 om 10:36 • Laatste update: 10:37

Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond grote indruk gemaakt tegen Turkije. Het WK-kwalificatieduel werd met 6-1 gewonnen en met name in de eerste helft imponeerde het team van bondscoach Louis van Gaal. Arie Haan deelde als rapporteur namens De Telegraaf cijfers uit en heeft zelfs een 9,5 over voor Davy Klaassen en Memphis Depay.

“Voor de rust gaf ik heel Oranje een negen”, aldus Haan, die zelf twee WK-finales speelde met het Nederlands elftal. “Dat cijfer zou je ze gewoon moeten geven voor de manier waarop ze in die fase voetbalden.” Oranje ging rusten met een 3-0 voorsprong en liep na rust uit naar 6-1. Daley Blind, Denzel Dumfries en invaller Teun Koopmeiners krijgen voor hun optreden met een zeven het laagste cijfer van alle Oranje-internationals. Van Gaal krijgt van de oud-international een acht.

Haan deelt een acht uit aan Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Steven Berghuis en Steven Bergwijn. Ook Justin Bijlow ontvangt een acht. “Hij stond echt op een negen, maar die laatste bal op Virgil van Dijk kost Van Dijk een blessure”, aldus Haan, doelend op een te zachte pass op Van Dijk, waardoor de Liverpool-verdediger een tik kreeg van Halil Dervisoglu, waarna Cengiz Ünder kon scoren. “Daarom moet ik er een punt afhalen. Toch is zijn totale prestatie uitstekend. Justin is de complete keeper. Zijn positiespel is heel goed en hij doet me denken aan de legendarische Gordon Banks. Als coach had ik vaak prima lijnkeepers, maar ik vroeg ze ook of ze wisten welke actie de rechtsbuiten van de tegenpartij maakte en hoe ze daarop anticipeerden. Justin doet dat wel.”

Klaassen opende de score, bereidde de 2-0 van Depay voor en verdiende een strafschop. Haan geeft hem een 9,5 voor zijn optreden tegen Turkije. “Wat hij en Memphis Depay hebben laten zien tegen Turkije was gewoon van wereldklasse. Ik kan nooit een tien geven, maar een 9,5 verdient hij echt. In deze vorm is er geen betere combi dan Davy met Memphis”, aldus Haan, die hetzelfde cijfer aan Depay uitdeelt. “Hij is een spits die alleen in de zestien meter komt om te scoren. Hij is ongrijpbaar voor verdedigers. Ze twijfelen ook allemaal. Moet ik volgen of niet? Je ziet hem in de spits staan, maar daarna kiest hij positie en gaat hij zwerven naar links of rechts, of hij zakt uit de spits. Eigenlijk moet je als tegenstander een verdedigende middenvelder op hem zetten, maar dan heb je twee man over in het centrum.”

Rapport Oranje volgens Arie Haan: Bijlow 8; Dumfries 7, De Vrij 8, Van Dijk 8, Blind 7; Klaassen 9,5, De Jong 8, Wijnaldum 8; Berghuis 8, Depay 9,5, Bergwijn 8, Koopmeiners 7.