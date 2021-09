Koeman: ‘Ik praat niet meer over hem, hij speelt niet meer bij Barcelona’

Woensdag, 8 september 2021 om 09:49 • Rian Rosendaal

Miralem Pjanic haalde bij zijn vertrek bij Barcelona nog eens hard uit in de richting van Ronald Koeman. Volgens de Bosnische middenvelder had de Nederlandse coach geen enkel respect voor hem en was het ook niet mogelijk om op een normale manier met hem te communiceren. Koeman is inmiddels op de hoogte van de uithaal van Pjanic, maar de trainer voelt niet de behoefte om de strijd aan te gaan met de naar Besiktas vertrokken speler.

“Ik ben een speler die alles kan accepteren, maar ik wil wel alles in mijn gezicht te horen krijgen“, zie Pjanic onlangs in een uitgebreid interview met Marca. “En ik wil niet behandeld worden alsof ik vijftien ben en alsof er niets aan de hand is. Ik heb tot het einde gestreden, ik ben professioneel met de jongens omgegaan en heb er altijd aan gewerkt om beter te worden. Ik ben akkoord gegaan met een verlaging van mijn salaris en een transfer naar Besiktas omdat ik van voetballen houd.“ De vertrokken middenvelder voelde nooit enig respect van Koeman in zijn periode als speler van Barcelona.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pjanic gaat uitgebreid in op ‘zeer respectloos’ gedrag van Koeman

De middenvelder haalde na zijn vertrek bij Barcelona nog een keer uit naar Ronald Koeman. Lees artikel

“Het ergst voor mij was dat de coach er nooit was om de reserves te beoordelen tijdens de training. Hoe kan een speler zich motiveren of zich laten zien, als de coach niet eens komt kijken hoe we trainen of wat voor instelling we hebben? Dat is voor mij een van de ergste dingen, voor mij is dat een zeer groot gebrek aan respect. Gelukkig heb ik nu een oplossing gevonden om te gaan spelen, daar ben ik blij mee“, zo liet de teleurgestelde Pjanic in duidelijke bewoordingen weten.

De harde woorden van Pjanic lijken niet veel indruk te maken op Koeman. “Ik denk dat er een stukje frustratie bij komt kijken en dat kan ik ergens ook wel begrijpen“, concludeert de coach als hij door Mundo Deportivo wordt geconfronteerd met de uithaal van Pjanic. “Maar in onze manier van spelen, als we balbezit hebben en wanneer we de bal niet hebben, verloor hij de concurrentiestrijd van andere middenvelders. En verder zit er niets achter. Ik wens hem verder het allerbeste.“

“Het is een ingewikkelde situatie geweest“, vervolgt Koeman zijn terugblik op de kortstondige samenwerking met Pjanic in Barcelona. “We zijn het blijven proberen, maar zijn ook tot de conclusie gekomen dat andere spelers beter zijn dan hem. Ik wil liever ook niet meer over hem praten. Pjanic is geen speler meer van Barcelona en ik heb verder respect voor de mening van iedereen. Ik zet er dan ook een streep onder.“ Pjanic kon naar Besiktas vertrekken omdat de Turkse transfermarkt na 31 augustus nog enkele dagen geopend was.