Jong Oranje-talent spreekt geen Nederlands: ‘Ik wil voor Oranje spelen’

Woensdag, 8 september 2021 om 09:27 • Yanick Vos • Laatste update: 10:27

Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi haalde voor deze interlandperiode vijftien nieuwe spelers bij zijn selectie, onder wie Jeremie Frimpong. De twintigjarige rechtsback van Bayer Leverkusen speelde nooit voor een Nederlandse club en kan door zijn achtergrond ook kiezen voor een interlandcarrière bij Engeland of Ghana. In gesprek met De Telegraaf laat het talent weten dat hij zijn keuze al heeft gemaakt.

Frimpong woonde zijn eerste zeven levensjaren in Nederland en verhuisde toen naar Manchester. Hij werd opgeleid door Manchester City en maakte in 2019 de overstap naar Celtic. Anderhalf jaar later telde Leverkusen elf miljoen euro voor hem neer. Na drie basisplaatsen op rij dit Bundesliga-seizoen, besloot Van de Looi hem op te roepen voor Jong Oranje. Hoewel hij door zijn Ghanese moeder en het feit dat hij tien jaar in Engeland woonde ook voor die landen kan kiezen, zet hij in op een interlandloopbaan in het shirt van Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik ben in Nederland geboren, dus voor mij is het simpel: ik wil voor Oranje spelen. Het grote Oranje”, zegt Frimpong, die doordat hij opgroeide in Engeland niet of nauwelijks Nederlands spreekt. “Maar ik kan het wel verstaan. Hopelijk leer ik er de komende tijd bij Jong Oranje nog wat nuttige woorden bij”, aldus Frimpong, die het een ‘gigantische eer’ vinden als hij een uitnodiging krijgt van bondscoach Louis van Gaal.

Dinsdagavond maakte hij zijn debuut voor Jong Oranje in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Jong Moldavië. De rechtsback verscheen in de basis in De Adelaarshorst. Het was zijn eerste competitieve wedstrijd ooit op Nederlandse bodem. “Klopt. Ik heb één keer eerder voor een Nederlands team gespeeld: Oranje Onder-19. We speelden toen uit in Armenië.”