Het grote gelijk van Van Gaal: ‘Zijn Oranje sprankelde tegen Turkije’

Woensdag, 8 september 2021 om 09:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:21

De voetbalshow die het Nederlands elftal dinsdagavond opvoerde in de Johan Cruijff ArenA maakt de tongen los in heel Europa. Er is in de buitenlandse media vooral aandacht voor de hattrick van Memphis Depay tijdens de 6-1 overwinning op het povere Turkije. De aanvaller van Barcelona staat door de drieklapper op 33 doelpunten namens Oranje, net zoveel als Johan Cruijff.

“De aanvaller van Barcelona heeft nu twaalf doelpunten gemaakt in zijn laatste tien wedstrijden van Oranje“, geeft de BBC aan hoe belangrijk Depay is voor het elftal van bondscoach Louis van Gaal. The Guardian legt de focus niet op Depay, maar op collega-international Virgil van Dijk, die in de slotfase van het doelpuntenfestijn even op de grond bleef zitten. “Even was er de angst voor een blessure bij de speler van Liverpool die er afgelopen seizoen zo'n lange tijd uit was. Van Dijk zei gelukkig na afloop dat het wel meeviel.“

3?? HATTRICK! Memphis maakt zijn derde doelpunt van de avond en de vierde van Oranje! Het is een probleemloze avond in Amsterdam...#nedtur pic.twitter.com/Pr2AbHHsv4 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 7, 2021

Kicker is zeer onder de indruk van de manier waarop het Nederlands elftal de Turken op een hoop speelde. “Oranje trakteerde de enthousiaste supporters op een echt voetbalgala. Al in de eerste minuut tekende het onheil voor Turkije zich af. Nog voor de rust konden de supporters van Oranje drie keer juichen en voor de bezoekers ging het daarna alleen nog maar om het beperken van de schade.“ Volgens de Frankfurter Allgemeine heeft Van Gaal Oranje in no-time weer op de rails gekregen.

Sporza zag een swingend Nederlands elftal tegen een zeer tegenvallend Turkije. “Oranje laat Turkije alle kleuren van de regenboog zien en doet gouden zaken in WK-race. Nederland heeft op meesterlijke wijze wraak genomen voor de pijnlijke 4-2 zege van Turkije op de openingsspeeldag van de WK-voorronde.“ Het Laatste Nieuws is eveneens positief verrast door Oranje. “Oud-internationals en analisten Pierre van Hooijdonck en Rafael van der Vaart geloofden hun ogen niet. Nederland was gisteravond (dinsdagavond, red.) impressionant. Turkije werd weggeblazen, in een regie van hattrick hero Memphis Depay. Oranje heeft in haar WK-poule nu alles in eigen handen.“ Van Gaal wordt door de Belgische krant zelfs omschreven als 'King Louis'.

De enige dissonant bij Oranje stond tegen Turkije op het middenveld

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de Oranje-spelers. Lees artikel

“Virgil van Dijk - heersend achterin - viel in extremis geblesseerd uit. ‘t Was een voetnoot in het grote gelijk van Louis van Gaal. Zijn Oranje sprankelde en liet zien dat ze weer in opbouw naar iets goeds zijn. Nederland gaat nu op kop in groep G en heeft alles in eigen handen“, zo krijgt het winnende elftal als compliment mee vanuit België. Het Nieuwsblad gebruikt een typisch Vlaams wordt voor de vernedering die het Nederlands elftal Turkije toebracht. “Flitsend Nederland verkoopt Turkije een serieuze pandoering.“

De Engelse tak van ESPN heeft vooral aandacht voor de manier waarop Van Gaal Oranje uit het moeras heeft getrokken na het mislukte EK van eerder deze zomer. “De ervaren bondscoach kan terugkijken op een schitterende avond. Voor de wedstrijd tegen Noorwegen had hij slechts een paar dagen de tijd om zijn elftal voor te bereiden. Inmiddels heeft Oranje twee duidelijke overwinningen behaald en is de weg vrij richting het WK in Qatar.“ De UEFA zag een 'majestueus' Oranje aan het werk in Amsterdam. “Memphis maakte zijn eerste hattrick voor Oranje en voor Turkije was het de grootste nederlaag in een WK-kwalificatiewedstrijd sinds 1984, toen met 8-0 werd verloren van Engeland.“

Volgens Sport heeft Depay een 'toverstokje' in handen tijdens zijn wedstrijden voor Oranje. “Hij blijft geweldig presteren, echt op een superniveau. In slechts een paar weken tijd is Memphis uitgegroeid tot het idool van Barcelona. Bij het Nederlands elftal is hij al de grote ster en is hij tevens de maatstaf voor andere spelers“, zo krijgt de topschutter van Oranje mee vanuit Spanje.