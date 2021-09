Quinten Timber mikt op Oranje na onverwachte uitnodiging Van Gaal

Quinten Timber werd afgelopen zondag voor een training aan de selectie van het Nederlands elftal toegevoegd. De middenvelder van FC Utrecht heeft van de oefensessie genoten, zo heeft hij dinsdagavond na afloop van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Moldavië (3-0) laten weten. Timber hoopt snel als volwaardig lid van de selectie aan te sluiten bij het grote Oranje.

Zondag werd Timber door de bondscoach voor een training bij Oranje gehaald. De bondscoach wilde een dag na de gewonnen wedstrijd tegen Montenegro (4-0) een partijspel doen met zeven spelers tegen zes. Hij kwam een speler tekort en vroeg Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi daarom om Timber. “Die uitnodiging kwam nogal onverwachts, maar ik heb ervan genoten. Zei Van Gaal echt dat ik werd uitgenodigd omdat ik de beste was bij Jong Oranje? Het ging op zich ook wel lekker bij Jong Oranje. Hopelijk mag ik me binnenkort weer bij het grote Oranje melden. Dat is wel mijn streven”, zei Timber tegen ESPN.

Van de Looi, die zondag met Jong Oranje in Zeist aan het trainen was, stuurde de twintigjarige Timber na overleg met de bondscoach, zo vertelde de trainer na de zege op Jong Moldavië. “Van Gaal vroeg mij eerst of het uitkwam dat hij tijdelijk een speler van Jong Oranje kon gebruiken. Mooi dat je met elkaar rekening houdt. Van Gaal vroeg mij toen welke speler voor een bepaalde positie de uitnodiging het meest verdiende. Zo is het gegaan.” Timber keerde vervolgens weer terug naar Jong Oranje, waar hij dinsdagavond zijn debuut maakte. De voormalig jeugdspeler van Ajax stond in de basis en werd een kwartier voor tijd vervangen door Daniël van Kaam van FC Groningen.