Koeman spreekt zich uit: ‘Daarom stemde ik in met zijn vertrek’

Woensdag, 8 september 2021 om 08:14 • Yanick Vos • Laatste update: 08:59

Ronald Koeman heeft turbulente weken achter de rug als trainer van Barcelona. Hij verloor met Lionel Messi zijn beste speler aan Paris Saint-Germain en zag op de slotdag van de transfermarkt Antoine Griezmann terugkeren naar Atlético Madrid. Tegenover het vertrek van Griezmann staat de komst van Luuk de Jong. In een groot interview met Sport gaat de Nederlandse trainer in op de grote wijzigingen in zijn selectie en laat hij weten dat hij achter de schermen al enige tijd bezig was om de Nederlandse spits naar het Camp Nou te halen.

Door de belabberde financiële situatie van Barcelona was de club niet in staat om Messi aan boord te houden. De Argentijn laat met zijn vertrek naar PSG een grote leegte achter bij de club waar hij vrijwel alle records brak. Wat er door het hoofd van Koeman ging toen hij van voorzitter Joan Laporta hoorde dat Messi zou vertrekken? “Dat was een harde klap”, aldus Koeman. “Leo was ontzettend gemotiveerd en speelde op een verschrikkelijk hoog niveau. Het doet pijn om de beste speler ter wereld te verliezen en dat raakt je. Het was niet alleen Messi die vertrok, met hem is een symbool van deze club weggegaan.”

Vorig jaar had Messi nog een grote vertrekwens. Hij liet de clubleiding weten dat hij weg wilde, maar daar stemde Barcelona niet mee in. Uiteindelijk kreeg Koeman Messi weer aan de praat en gaf de aanvaller in december al aan dat hij graag langer wilde blijven. Of Koeman daar een belangrijke rol in speelde? “Dat kan ik me goed voorstellen, want als een speler zich niet comfortabel voelt met de trainer, het team en de speelwijze, dan had hij waarschijnlijk niet door willen gaan. We hebben altijd geprobeerd om een omgeving en een team te creëren waarin Messi zich comfortabel voelde. Hij zag dat in deze selectie jongens spelen met een grote toekomst en hij voelde zich goed bij ons.”

Dat Barcelona vorig jaar afscheid nam van Luis Suárez zou hebben bijgedragen bij aan de vertrekwens van Messi. De Uruguayaan stapte over naar Atlético Madrid, werd daar topscorer met 21 competitiedoelpunten en sleepte de landstitel in de wacht. Desondanks heeft Koeman geen spijt van zijn vertrek. “Ik werd naar Barça gehaald om dingen te veranderen. We dachten dat het goed zou zijn als Luis Suárez zou vertrekken. We dachten dat hij naar Juventus zou gaan, niet naar Atlético. Maar je moet nooit spijt krijgen van een bewuste beslissing die is genomen in het belang van het team en de club.”

Ook het besluit om Griezmann te laten gaan werd volgens Koeman genomen in het belang van de club. De Franse aanvaller drukte met zijn salaris zwaar op de begroting van de club en is voor de rest van het seizoen verhuurd aan Atlético Madrid. “Griezman had een geweldig contract. Als hij zou vertrekken, zou hij de financiele situatie van de club helpen te verbeteren. Daarom stemde ik in met zijn vertrek”, aldus Koeman, die Luuk de Jong als vervanger naar het Camp Nou haalde. Het aantrekken van de Oranje-international kwam niet uit de lucht vallen. “Ik had aan het begin van augustus al met hem gesproken.”

Koeman denkt met de kopsterke De Jong meer aanvallende opties te hebben. “Ik wilde een andere aanvaller dan ik al had en ik dacht aan hem omdat ik hem goed ken. Ik vroeg me af hoe het mogelijk is dat Barcelona nooit een aanvaller zoals Luuk heeft gehad. Hij gaat ons veel opties geven, want hij heeft veel potentie in de lucht. Ik ben heel blij met zijn komst”, aldus Koeman over de 31-jarige ex-PSV’er, die tot aan het einde van het seizoen is gehuurd van Sevilla.

Niet alleen door in te stemmen met het vertrek van Griezmann heeft Koeman zich dienstbaar opgesteld richting de club. De trainer, die zegt zichzelf te zien als een clubman, laat weten dat hij het ziet als zijn plicht om de club te helpen. Hij wijst daarbij naar het vertrek van Emerson Royal, die nog geen maand na zijn komst werd verkocht aan Tottenham Hotspur. “Ik heb de club gezegd dat als het geld nodig had, Emerson verkocht zou kunnen worden omdat we op zijn positie Dest, Mingueza en ook Sergi Roberto hebben. Ik had ook kunnen zeggen: 'Nee, hij blijft.'"