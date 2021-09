Turkije treurt: ‘We zijn gewoon vernietigd, een schandalige avond!’

Woensdag, 8 september 2021 om 07:48 • Laatste update: 07:58

De 6-1 nederlaag tegen Oranje is hard aangekomen in Turkije. Met name bondscoach Senol Günes is het mikpunt van kritiek in eigen land. Na een roemloze aftocht op het afgelopen EK, werd dinsdag in de Johan Cruijff ArenA de koppositie op pijnlijke wijze uit handen gegeven aan het Nederlands elftal. Fanatik schrijft over ‘een historische nederlaag’. Günes voelt zich verantwoordelijk voor de oorwassing en biedt zijn excuses aan.

Na de 5-0 van Guus Til verlieten tientallen Turkse supporters het stadion en werd de bondscoach uitgejoeld. “Het resultaat leidde in Amsterdam tot spreekkoren richting bondscoach Senol Günes, om wiens ontslag werd geroepen, en Burak Yilmaz werd uitgefloten. Turkije werd bijna van het veld geblazen tegen de sterke tegenstander”, aldus Fanatik. Yilmaz speelde niets klaar in de dekking bij Virgil van Dijk en Stefan de Vrij, en werd na 65 minuten spelen naar de kant gehaald.

“De laatste keer dat Nederland in een officiële interland met 3-0 voor stond, was in 2011. Toen was San Marino de tegenstander, en nu wij”, merkt NTV Spor op. HT schrijft over een ‘serieuze dreun’ op weg naar het WK van Qatar. “Alsof we terug in de jaren negentig zijn beland. De kwalificatie begon nog als een droom, maar inmiddels staat alles op zijn kop. Het voordeel is weg en de koppositie is weg. We zijn gewoon vernietigd, het was een schandalige avond!”

In de slotfase van de wedstrijd riepen Turkse fans om het ontslag van Günes. De bondscoach reageerde na afloop op de toenemende druk op zijn schouders. “De beslissing die ik hierover zal nemen, zal ik niet nu nemen. Een eventuele beslissing zal ik later met jullie bespreken”, liet hij weten. “We hebben nog steeds kans op het WK, maar we hadden deze interlandperiode moeten afsluiten als koploper. Ik bied mijn excuses aan dat dit niet is gelukt. We hebben altijd geprobeerd om geluk te geven, maar nu is het niet goedgedaan. Ik ben daarvoor verantwoordelijk.”

Turkije staat op de derde plaats, daar het ook door Noorwegen is ingehaald. De Noren staan net als Nederland op dertien punten, maar hebben een minder doelsaldo (plus zestien om plus zeven). “Ik accepteer alle kritiek, het hoort erbij”, aldus Günes. 'We hebben een belangrijke wedstrijd verloren en iedereen is van streek. Ik accepteer dat mensen die van Turkije houden hun emoties wil uiten, maar zij die de spelers aanvallen, maken een grote fout. Als het verkeerd gaat, is het mijn schuld. Het is niet juist om deze nederlaag aan een van de spelers toe te schrijven.”