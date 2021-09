‘Een wedstrijd die bij vlagen deed denken aan 13 juni 2014’

Woensdag, 8 september 2021 om 06:58 • Laatste update: 07:18

De Nederlandse kranten zijn de ochtend na de 6-1 overwinning op Turkije lovend over het Nederlands elftal. Met name bondscoach Louis van Gaal krijgt de complimenten voor de ruime zege in de WK-kwalificatie. Ook de rol van Memphis Depay, die de bal mee naar huis mocht nemen door zijn hattrick, en Davy Klaassen wordt breed uitgemeten in de ochtendkranten.

Mike Verweij, verslaggever van De Telegraaf, trekt in zijn krant de vergelijking met de zege van Max Verstappen van afgelopen zondag op de Grand Prix van Zandvoort. “Twee dagen nadat Max Verstappen het oranjegekleurde Zandvoort betoverde, heeft het Nederlands elftal – met Memphis Depay aan het stuur – op indrukwekkende wijze pole position veroverd in Groep G”, doelt hij op de koppositie die Nederland heeft overgenomen van Turkije. Depay was met drie doelpunten van grote waarde. “Op het hobbelige circuit richting Qatar liet de leider van Oranje weten over hetzelfde ijzersterke vertrouwen in zichzelf en het team te beschikken als Verstappen. En dat bleek tegen koploper Turkije, dat in de Johan Cruijff ArenA met een flitsende inhaalactie in de eerste bocht al werd gepasseerd in de WK-kwalificatiestand: 6-1.”

Nederland startte de WK-kwalificatiecyclus in maart met een uitwedstrijd tegen Turkije, dat toen met 4-2 te sterk was voor de ploeg van toenmalig bondscoach Frank de Boer. Volgens Verweij is alles inmiddels anders. “Van Gaal heeft De Boers stoeltje bij Team Oranje overgenomen. En de selectie kreeg door de ontwikkeling van de spelers op clubniveau een kwaliteitsimpuls. Bijna een half jaar later trad Van Gaal met zes andere spelers aan en wijzigde hij het elftal van De Boer, mede door de keuze op het middenveld met de punt naar achteren te spelen, zelfs op negen plaatsen. Zijn voorganger had in Istanbul niet de beschikking over Justin Bijlow, Stefan de Vrij en Virgil van Dijk, terwijl die de voorkeur gaf aan Kenny Tete, Marten de Roon en Donyell Malen boven Denzel Dumfries, Davy Klaassen en Steven Berghuis.”

Memphis, Klaassen, Memphis. Het is 2-0 voor Oranje! Wat een fraaie aanval...#nedtur pic.twitter.com/FnitsjGU4O — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 7, 2021

‘Oranje swingt aan de hand van Van Gaal’, kopt het Algemeen Dagblad. Verslaggever Sjoerd Mossou schrijft over een ‘voortreffelijke 6-1 overwinning’ en een ‘bij vlagen weergaloos duel’. “In amper één week heeft Louis van Gaal het elftal in compleet andere sferen gebracht”, schrijft de journalist. “Het was zo'n avond waarop je soms het gevoel kreeg dat Oranje op een roze wolk zweefde. Een wedstrijd die bij vlagen deed denken aan 13 juni 2014 in Salvador, op het WK in Brazilië tegen Spanje (5-1). Een wedstrijd van een heel ander kaliber natuurlijk, maar toch ook met gelijkenissen. Ook toen galmden de 'oeh's' en 'ah's' door het stadion. Ook toen stond Louis van Gaal steeds brullend en lachend aan de zijlijn, de vuisten gebald. En ook toen vielen er doelpunten die je spontaan aan het lachen maakten, zo mooi, zo zeldzaam als ze waren in hun uitvoering.”

Davy Klaassen schoot Oranje na 55 seconden al op voorsprong na een weergaloze combinatie met Memphis Depay. Het tweetal stond met opnieuw een fraaie combinatie aan de 2-0, deze keer met Klaassen als aangever en Depay als afmaker. Vanaf elf meter tekende Depay voor de 3-0, terwijl hij tien minuten na rust de marge met het hoofd op vier bracht. De overige doelpunten kwamen op naam van invallers Donyell Malen en Guus Til. “In blessuretijd maakte Cengiz Ünder weliswaar nog 6-1, maar in één week heeft Van Gaal het Nederlands elftal volledig tot leven gewekt, exact 72 dagen na de afgang in Boedapest tegen Tsjechië. De bondscoach die zich bij het begin van zijn derde ambtstermijn niet alleen bewees als charmeur, betweter of cabaretier, maar boven alles als een onbetwiste vakman.”

Willem Vissers is in zijn verslag voor de Volkskrant lyrisch over de manier waarop het Oranje van Van Gaal Turkije opzij heeft gezet. “Oranje was dinsdag een majestueus voetballend elftal dat zijn spel opluisterde met koninklijke doelpunten”, schrijft hij. “Het was een avond om te zoenen, om bij te zetten in het museum van pracht en praal, met dolende, zoek gespeelde Turken, die meer dan een helft met tien man speelden na een rode kaart. De doelpunten, de spelvreugde, het snelle heroveren van de bal, de samenwerking, de openlijk beleden liefde voor het spel, het was een genot om te aanschouwen, al lieten de Turken dan een zwakke indruk achter. Maar het een kwam door het ander.” Met nog vier kwalificatieduels te gaan staat Oranje er goed voor en kan het op de slotdag tot een ontknoping komen als Noorwegen, dat evenveel punten als Nederland heeft (dertien), op 16 november op bezoek komt in De Kuip. “De opmars onder Van Gaal is ook een door hemzelf geconstrueerde ode aan het levenswerk van de trainer, een erfenis die hij wil nalaten aan het voetbal dat hem zoveel heeft gegeven. Oranje is een lofzang op het teamdenken, een van de belangrijkste lessen uit het evangelie van Van Gaal.”

Volgens Vissers straalde de ploeg van Van Gaal dinsdagavond vreugde en kwaliteit uit. “Wie denkt dat een trainer nauwelijks invloed heeft op een elftal, vergist zich schromelijk. Van Gaal zette zijn ploeg in nauwelijks tien dagen naar zijn hand, door opofferingsgezindheid te brengen, zelfvertrouwen, duidelijkheid en teamdenken, waarbij hij geluk heeft dat Virgil van Dijk terug is van een blessure, de absolute leider. Middenvelder Davy Klaassen is als de talisman, het symbool van de omkering van een ploeg die ergernis wekte tot een elftal dat vreugde en kwaliteit uitstraalt.” De journalist is positief over de rol die Klaassen vervult onder Van Gaal. “Op het EK speelde hij totaal geen rol bij Frank de Boer. Nu is hij met Wijnaldum de middenvelder met loopkracht.”

‘Van Gaal kan na zege op Turkije bouwen, door Depay en z’n ‘lopers’’, kopt NRC. De krant merkt op dat Georginio Wijnaldum minder zichtbaar was dan in andere wedstrijden. Waar de middenvelder van Paris Saint-Germain minder nadrukkelijk aanwezig was, stond Klaassen op. “Vanaf minuut één voelt Depay zich dinsdagavond vrij. Hij zakt uit, loopt naar links, dan weer naar rechts, zakt nog verder uit. Zijn ‘oriëntatie’ is beter geworden de laatste jaren, zei hij vooraf. En precies daarom durft Van Gaal te spelen zoals hij nu doet. Met Depay in de spits en twee ‘lopers’ (“dat is geen oneerbiedige benaming”, aldus Van Gaal) naast hem: Wijnaldum en Klaassen. Een trio dat samenwerkt als een harmonica. Zakt Depay in, dan sprinten Wijnaldum en – vooral – Klaassen de diepte in.” De verslaggever schrijft dat de tactische uitvoering moet kloppen om een samenwerking succesvol te laten zijn. “Zoals dat dinsdagavond gebeurde, met ook Klaassen in een glansrol. Maar in het voetbal is ook gevoel van belang, op elkaar vertrouwen. Depay en Wijnaldum doen dat.”

"Dat het Nederlands elftal onder Louis van Gaal een frisse, nieuwe gedaante heeft aangenomen, bleek het allerbeste in de allereerste minuut van de derde wedstrijd onder zijn leiding", schrijft Trouw. "Als een roedel hongerige wolven stortte Oranje zich op de prooi, die dicht bij het eigen strafschopgebied in paniek raakte. In de seconden die volgden kwam het teamwork, waar Van Gaal vanaf zijn eerste werkdag als bondscoach op hamerde, voorbeeldig tot uiting", zo klinkt het. De krant laat de gedachten teruggaan naar de periode van Oranje onder de opgestapte De Boer. "Vanaf de eerste dag dat Frank de Boer zijn pensioen opgaf, is onder Van Gaal nu bijna alles anders. Waar De Boer wat nonchalant en weifelend bleef, heeft zijn opvolger vooral met zijn autoriteit en charisma deze selectie stevig in zijn greep genomen. Evengoed liet hij zien, bijvoorbeeld over de tactiek, naar de spelers te luisteren."