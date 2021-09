Valentijn Driessen: ‘Hopelijk raakt Van Gaal door zijn eigen spelers overtuigd’

Woensdag, 8 september 2021 om 00:19 • Dominic Mostert

Valentijn Driessen is goed te spreken over de start van Louis van Gaal als bondscoach van Oranje. Na een gelijkspel tegen Noorwegen (1-1) en zeges op zowel Montenegro (4-0) als Turkije (6-1) staat Oranje bovenaan in de WK-kwalificatiegroep. "Het weerzien met de 70-jarige oude voetbalbaas had slechter kunnen aflopen", concludeert de chef voetbal van De Telegraaf in een column.

Van Gaal adviseerde voorganger Frank de Boer om tijdens het EK in een 5-3-2-systeem te spelen, maar opteert zelf voorlopig voor 4-3-3. De spelers die Van Gaal na zijn aanstelling sprak hebben daar een voorkeur voor, liet hij zich al ontvallen. Driessen vindt de keuze voor 4-3-3 een goede. "In zijn hart gelooft Van Gaal niet dat met 4-3-3 iets valt te bereiken in het hedendaagse verdedigende voetbal. Hopelijk raakt hij door zijn eigen spelers overtuigd van het tegendeel. Tegen alle landen die buiten de toptien van de FIFA-wereldranglijst vallen, is het juist het antwoord om alle opgetrokken muren steen voor steen af te breken. Zoals tegen Turkije."

De enige dissonant bij Oranje stond tegen Turkije op het middenveld

"Helemaal als er veel op wordt getraind en er meer automatismen ontstaan. Tegen de echte grote jongens op het wereldtoneel zou een incidentele aanpassing uitkomst kunnen bieden", vindt de journalist, die tijdens de eerste persconferentie na de aanstelling van Van Gaal in een discussie verzeild raakte met de bondscoach: Van Gaal benadrukte dat het 'niet makkelijk' zou worden om succesvol te worden met Oranje, maar Driessen kon zich niet vinden in die framing en wees op zowel de kwaliteit in de selectie als de tegenstanders in de groep.

Drie weken later herhaalt Driessen dat Oranje over 'dusdanig veel kwaliteit' beschikt dat de start 'nauwelijks mis kon gaan'. "Die afweging had de Amsterdammer natuurlijk allang gemaakt alvorens de KNVB-delegatie langskwam in zijn Portugese stulpje", denkt Driessen. "Met zijn voetbalverstand wist Van Gaal als geen ander dat Frank de Boer er niets van had gebakken op het EK. Zoals hij ook weet dat deze generatie volgend jaar in Qatar op z’n sterkst zal zijn en daar kan gaan oogsten. Een landenprijs met Oranje in zijn derde periode blijft Van Gaals grote droom."