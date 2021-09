Hans Kraay junior betaalt boete voor Amin na selfie met Depay

Dinsdag, 7 september 2021 om 23:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:12

Hans Kraay junior biedt aan om de boete te betalen die de dertienjarige Amin ontving voor zijn selfie op het veld met Memphis Depay. De jongen kreeg van de KNVB een stadionverbod van vijf jaar en een geldboete van honderd euro opgelegd, maar Kraay junior vindt dat niet terecht.

De actie van Amin zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Oranje en Montenegro (4-0) ging de wereld over. De jongen slaagde in zijn doel om een selfie te maken met Depay en kreeg daarna veel media-aandacht. Toch legde de KNVB een straf op aan Amin. Vanwege zijn leeftijd werd de boete van het standaardbedrag van 450 euro wel verlaagd naar 100 euro. Het stadionverbod van vijf jaar kwam daar nog bovenop, al kan dat onder voorwaarden worden teruggebracht tot vijftien maanden.

"Ik vond het mooi", zegt Kraay junior in de studio van ESPN. "Ik vond het in Lille mooi met Hakim Ziyech, hoe Ziyech het deed en hoe die jongen zó blij was", doelt de analist op de uitwedstrijd van Ajax in november 2019 bij Lille OSC. Die avond rende de jonge Yassine naar Ziyech toe voor een knuffel. "Die jongen had de Lotto gewonnen, en deze jongen heeft ook de Lotto gewonnen", zegt Kraay junior. "Depay deed het fantastisch. Bel maar, ik betaal die honderd euro voor deze jongen. Ik vond het geweldig."

Toch begrijpt Kraay junior dat de voetbalbond de actie niet tolereert. "Ik snap de supportersvereniging en de KNVB dat er nu paal en perk aan gesteld moet worden. Een stadionverbod voor vijf jaar, maar niet hij. Ik maak het over", aldus Kraay junior. In totaal werden overigens zestien mensen bestraft voor het betreden van het veld in het Philips Stadion, mensen die het voorbeeld van Amin hadden gevolgd.