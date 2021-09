Davy Klaassen straalt voor de camera en grapt na protest van Turkije

Dinsdag, 7 september 2021 om 23:36 • Dominic Mostert

Davy Klaassen kan terugkijken op een uitstekend optreden in de wedstrijd tussen Nederland en Turkije (6-1). De middenvelder was met name in de eerste helft van grote waarde. Hij staat na afloop met een grote glimlach de NOS te woord en zegt zich gelukkig te voelen met de rol die hij onder Louis van Gaal bekleedt in het elftal. "Mijn sterktes komen goed tot uiting. De trainer geeft mij en eigenlijk iedereen veel vertrouwen", vertelt Klaassen.

De middenvelder van Ajax merkt bijgevolg veel spelvreugde en goed samenspel bij Oranje. Klaassen opende de score nadat hij Depay bediende met een pass achter het standbeen, doorliep, de bal terugkreeg en knap afrondde in de linkerhoek. Met een heerlijke bal achteruit bereidde hij daarna de 2-0 van Depay voor; even later verdiende Klaassen de penalty waar de 3-0 uit voortkwam. Zijn eerste doelpunt wordt in het interview na afloop uitgelicht. "Ik kreeg een perfecte bal van Steven (Berghuis, red.). De combinatie was top en het schot ook. Het was lekker om zo te beginnen."

De enige dissonant bij Oranje stond tegen Turkije op het middenveld

Klaassen kon wel lachen om enkele protesterende spelers van Turkije na het openingsdoelpunt. "Ik weet niet waarom. Misschien was de goal te mooi en ging het te snel", grapt hij. Mogelijk nam Turkije aanstoot aan een pass van Berghuis op Denzel Dumfries in de voorbereiding van de goal; televisiebeelden wezen echter uit dat de rechtsback niet in buitenspelpositie stond, toen hij werd aangespeeld. De sterke openingsfase van Oranje deed Klaassen goed. "Je weet dat dit een heel belangrijke wedstrijd is. Als je dan zo begint, gaat het de goede kant op. De 2-0 was ook weer een lekkere combinatie. Waar die pass vandaan kwam? Ik weet het niet, normaal ben ik niet super lenig."

Memphis, Klaassen, Memphis. Het is 2-0 voor Oranje! Wat een fraaie aanval...#nedtur pic.twitter.com/FnitsjGU4O — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 7, 2021

Klaassen is bezig aan een wederopstanding bij Oranje. Tijdens het EK speelde hij geen enkele minuut, maar na het vertrek van Frank de Boer kreeg hij nieuwe kansen onder Louis van Gaal. Hij had tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije een basisplaats; tegen Noorwegen (1-1) maakte hij het enige doelpunt van Oranje. "Je weet dat het bij iedere trainer anders kan zijn. Als de trainer je de kans geeft, moet je het laten zien. Ik ben natuurlijk blij met de kans van de trainer."