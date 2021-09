Louis van Gaal licht specifieke prachtpass uit: ‘Dat is echt goud hoor’

Louis van Gaal noemt de klinkende overwinning van zijn Oranje tegen Turkije (6-1) 'een grote prestatie'. De bondscoach van het Nederlands elftal benadrukt na afloop te beschikken over een fantastische groep met spelers. Ook looft hij in het bijzonder de invallers Guus Til en Teun Koopmeiners. Laatstgenoemde stuurde Til met een volgens Van Gaal 'gouden pass' op weg naar zijn eerste treffer in Oranje.

Als vanzelfsprekend was Van Gaal tevreden. "Als je 6-1 wint kan je dat ook verwachten, denk ik", aldus de keuzeheer tegenover de NOS. "Ik had ervoor getekend, voor de wedstrijd. Wat ik de afgelopen week heb gedaan? Nou, ik heb mijn visie op ze geprojecteerd. Ik heb heel veel gedaan wat zij wilden. Wat ik al gezegd heb, het is een fantastische groep. Dat ze ik al na de eerste wedstrijd tegen Noorwegen. Dat herhaalde ik na Montenegro en nu kan ik het weer zeggen. Mijn visie projecteren op zo'n grote groep, dat moet je altijd maar afwachten. Daarom zei ik: het is een grote gok, want als ze het niet accepteren, wordt het heel moeilijk. Maar vanaf dag één heb ik het gevoel gehad dat ze mij graag wilden accepteren, met al mijn regels."

"Ik vind: we hebben totale pressing gespeeld, ook tegen Montenegro", aldus Van Gaal. "Die jongens hebben dat eigenlijk negentig minuten volgehouden. Dat is niet normaal. Die eerste goal (van Davy Klaassen na een schitterende een-twee met Memphis Depay, red.) is natuurlijk hogeschool. Dat hebben we niet getraind, dat komt er gewoon uit op dat moment. Het is gewoon een heel blije en goede groep, ze willen alles doen voor elkaar. Dat hebben we vandaag kunnen zien." Ook over de invallers is Van Gaal erg tevreden. "Ik heb ook veel gewisseld met de reden dat die spelers het ook kunnen toepassen (wat van tevoren besproken is, red.). En Til en Koopmeiners doen het gewoon! Wat denk je van die pass die hij tussendoor geeft, dat is echt goud hoor."

Van Gaal wordt gevraagd of hij na zo'n avond nog van 4-3-3 kan afstappen. "Als je kijkt naar het spel van ons bij balbezit tegenstander: hoe wij constant die pressing hebben gegeven, binnen vijf seconden hadden wij die bal weer. Maar in balbezit kan het nog veel beter. Ik denk zeker dat het vanaf hier beter wordt. Want nu gaan we automatismen krijgen. Iedereen weet wat hij moet doen. Ik vond nog steeds dat we te onzorgvuldig waren in balbezit. Te veel het eerste station ingespeeld, en ik houd ervan om een stationnetje over te slaan."

Zelf ervaarde Van Gaal de afgelopen week als 'erg vermoeiend'. "Leuk is het altijd om met jonge mensen om te gaan. Dat is echt fantastisch. Het houdt je ook scherp. Maar het was wel vermoeiend, omdat ik zoveel gesprekken heb gevoerd. Met iedere speler, en soms wel drie of vier. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten, want dat zijn intensieve gesprekken. Het was erg zwaar. En drie wedstrijden in de week is zwaar voor de spelers, maar ook voor de staf. Een offer? Nee, het is geen offer", lacht hij.