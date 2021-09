Virgil van Dijk: ‘Misschien komt het omdat ik zo groot ben’

Dinsdag, 7 september 2021 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:26

Virgil van Dijk is als vanzelfsprekend heel tevreden over de zeer ruime overwinning van Oranje tegen Turkije (6-1). De aanvoerder van het Nederlands elftal kreeg in de slotfase te maken met een ongelukkige pass van Justin Bijlow en kon een tegendoelpunt van Cengiz Ünder niet voorkomen. Van Dijk werd bij dat moment hard op de enkel geraakt, maar heeft geen blessure opgelopen, zo verklaart hij na afloop tegenover de NOS.

"Het valt mee, gelukkig", aldus Van Dijk. "Het was natuurlijk een bal die iets te zacht was. Misschien heeft het met concentratie te maken. Ik had al een gele kaart, dus ik ga er niet volledig in. Maar hij heeft me aardig geraakt op mijn enkel. Misschien omdat ik zo groot ben, denken ze dat ik me aan loop te stellen. Omdat ik dan val, maar dan ziet het er een beetje sloom uit."

Na de goal van Malen gaat het toch nog mis bij Oranje. Bijlow speelt Van Dijk te kort aan, invaller Dervisoglu zit ertussen met een harde tackle waarbij hij Van Dijk hard lijkt te raken. Het mag echter door en zo kan Ünder toch nog een pleistertje op de diepe wond plakken: 6-1. pic.twitter.com/crLZ8olAoW — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 7, 2021

Van Dijk is net terug van een zware knieblessure, maar wordt daar niet meer door gehinderd. "Ik ben daar al overheen", zegt de centrumverdediger. "Ik speel gewoon de wedstrijden zonder angst. Als je een tik krijgt is nooit leuk, maar hoort erbij." Over de wedstrijd kan Van Dijk alleen maar 'heel tevreden' zijn. "Als je heel vroeg scoort, dan helpt dat natuurlijk. Ik denk dat het een heel mooie avond was. We hebben heel veel besprekingen gehad. Vandaag wisten we dat het lastig zou kunnen worden. We begonnen uitstekend, dat helpt enorm. Dat helpt om de fans van Turkije wat stil te krijgen, en het helpt ook voor onze fans."

De sleutel lag volgens Van Dijk onder meer in balveroveringen. "Als je de bal hebt, en je weet dat Turkije inzakt, en je verliest soms de bal, maar je wint hem ook heel snel terug, dat geeft gewoon een boost", aldus de aanvoerder, die hoopt dat Oranje de weg naar het WK volgende maand kan voltooien. "Iedereen gaat nu terug naar zijn eigen club. Iedereen moet zorgen dat hij fit blijft en goed speelt. Dan komen we over een maandje terug."