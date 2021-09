Gibraltar houdt het twintig minuten vol tegen Noorwegen en Haaland

Dinsdag, 7 september 2021 om 22:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:44

Noorwegen heeft dinsdagavond een ruime zege op Gibraltar in de kwalificatiefase voor het WK van 2022 in Qatar geboekt. Het team van bondscoach Stale Solbakken was in het Ullevaal Stadion met 5-1 te sterk, mede door drie treffers van Erling Braut Haaland. Noorwegen profiteert van de fikse nederlaag van Turkije in en tegen Nederland (6-1) en passeert de ploeg van bondscoach Senol Günes op de ranglijst in Groep G: dertien punten om elf punten. Op 8 oktober staat de kraker Turkije - Noorwegen op het programma.

Gibraltar hield in Oslo ruim twintig minuten stand, maar daarna moest het team van bondscoach Julio Ribas zijn meerdere erkennen in Noorwegen. Het was Kristian Thorstvedt die de bal, na voorbereidend werk van Birger Meling, vanaf een meter of vijf hard achter doelman Kyle Goldwin mikte: 1-0. Noorwegen verdubbelde vier minuten later de voordelige marge. Haaland liep op de rand van het strafschopgebied goed weg bij zijn tegenstander, waarna hij het slimme passje van Thorstvedt slim afrondde: 2-0.

Noorwegen kwam zeven minuten voor rust op 3-0. Na een goede actie van Feyenoorder Marcus Pedersen aan de rechterkant kreeg Gibraltar de bal maar niet weg uit het eigen strafschopgebied, waarna Haaland de bal op aangeven van Alexander Sörloth hard achter Goldwin mikte. De aansluitingstreffer van Gibraltar was een domper voor de ploeg van Solbakken, ook omdat er balverlies van Andreas Hanche-Olsen op de eigen helft aan vooraf ging. De verdediger was vervolgens ook te laat met een tackle, waarna Reece Styche de bal zeer kunstig over doelman Orjan Nyland en in het dak van het doel stifte: 3-1.

Na nog geen uur spelen verscheen de 4-1 op het scorebord in het Ullevaal Stadion. Invaller Fredrik Bjorkan liep zich vast aan de linkerkant van het strafschopgebied, waarna Sörloth de bal oppikte en deze droog in de linkerhoek mikte. Dat leek ook tevens de eindstand te worden, mede omdat Haaland de bal na een pass van Sörloth vanaf een meter of twee niet in een leeg doel kreeg. In de extra tijd schoot Haaland van dichtbij alsnog de 5-1 binnen. Feyenoorder Fredrik Aursnes viel tien minuten voor tijd in voor Thorstvedt.

Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/21 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee. De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten. De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK.