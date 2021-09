Oranje geeft voetbalshow weg en blaast Turkije compleet van het veld

Dinsdag, 7 september 2021 om 22:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:41

Nederland heeft de Johan Cruijff ArenA dinsdagavond getrakteerd op een fenomenale voetbalshow tegen Turkije. De ploeg van Louis van Gaal kwam wervelend uit de startblokken en stond na zestien minuten al op een dubbele voorsprong. Die kwam tot stand via de perfect functionerende tandem tussen Davy Klaassen en Memphis Depay. Laatstgenoemde maakte zelfs een hattrick en staat na 71 interlands op 33 goals. Guus Til en Donyell Malen maakten in de slotfase als invallers de laatste Oranje-treffers, terwijl Cengiz Ünder een eredoelpunt produceerde voor de Turken: 6-1.

Het Nederlands elftal kende drie wijzigingen ten opzichte van het duel met Montenegro (4-0). Daley Blind, Virgil van Dijk en Steven Bergwijn kwamen in het elftal in plaats van Tyrell Malacia, Matthijs de Ligt en Cody Gakpo. 54 seconden had Oranje nodig om de score te openen. Steven Berghuis speelde een lage voorzet richting Klaassen, die met een hakje een een-twee opzette met Depay en zo prachtig kon scoren: 1-0.

Wat een droomstart! Klaassen maakt er binnen een minuut 1-0 van!#nedtur pic.twitter.com/Ymr8t41ixX — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 7, 2021

Oranje bleef sterk spelen en werd dreigend via Bergwijn, die vanaf links naar binnen dribbelde maar zijn schot gesmoord zag worden. In de zestiende minuut was het opnieuw raak, toen Depay ditmaal de combinatie opzette met Klaassen. De middenvelder tikte de bal achterwaarts door op Depay, die de bal perfect aanname en meteen binnen schoot: 2-0. Zeven minuten voor rust werd Klaassen beloond met een penalty na een te late ingreep van Çaglar Söyüncü. Vol vertrouwen schoot Depay die met een panenka binnen: 3-0. Tot overmaat van ramp voor de Turken pakte Söyüncü even later zijn tweede gele kaart door Depay neer te halen in een counter.

In overtal had Oranje na rust negen minuten nodig om de vierde treffer te produceren. Berghuis kon bij de tweede paal een goede voorzet van Bergwijn doorkoppen, zodat Depay van dichtbij een niet te missen kopkans kreeg: 4-0. Turkije probeerde het in de counter nog wel, maar liep telkens in de buitenspelval van Oranje. In de slotfase werd het 5-0. Invaller Guus Til werd weggestuurd door Teun Koopmeiners en verraste doelman Ugurcan Çakir door na een pirouette te scoren. De middenvelder van Feyenoord maakte daarmee zijn eerste doelpunt in dienst van Oranje. Debutant Devyne Rensch bekroonde zijn debuut daarna met een assist op Donyell Malen, die gretig inviel en hard binnen schoot: 6-0. Gestuntel achterin van Oranje leverde nog een tegentreffer van Cengiz Ünder in. Die werd ingeleid door een te korte pass van doelman Justin Bijlow op Virgil van Dijk.

Memphis, Klaassen, Memphis. Het is 2-0 voor Oranje! Wat een fraaie aanval...#nedtur pic.twitter.com/FnitsjGU4O — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 7, 2021

Door de cruciale overwinning neemt Nederland de koppositie in Groep G over van Turkije. Oranje heeft dertien punten uit zes duels, net als Noorwegen, dat dinsdagavond simpel won van Gibraltar (5-1). Mogelijk gaan Nederland en Noorwegen de laatste groepswedstrijd onderling pas uitmaken wie de nummer één wordt en zich dus rechtstreeks plaatst voor het WK 2022 in Qatar. Oranje heeft in ieder geval een veel beter doelsaldo dan de Noren (+16 om +7).