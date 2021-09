Vroege goal van Alireza Jahanbakhsh leidt verlies van Dick Advocaat in

Dinsdag, 7 september 2021 om 21:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:53

Dick Advocaat heeft dinsdag zijn eerste nederlaag als bondscoach van Irak moeten slikken. Het team van de Nederlandse bondscoach verloor, in het kader van de kwalificatiefase voor het WK van 2022 in Qatar, met 0-3 van Iran in Doha. Alireza Jahanbakhsh kopte na drie minuten spelen al een voorzet vanaf links tegen de touwen, waarna Mehdi Taremi en Ali Gholizadeh in de laatste twintig minuten de eindstand bepaalden. De nederlaag in het Khalifa International Stadium in Qatar, waar Irak zijn thuisduels afwerkt, volgt vijf dagen na het knappe gelijkspel tegen Zuid-Korea in Seoul (0-0).

“Nee, natuurlijk was dit niet het plan”, vertelde Advocaat deze week tegen het Algemeen Dagblad over zijn nieuwe uitdaging. “Toen ik stopte bij Feyenoord dacht ik dat ik klaar was als trainer. Maar ja, dan gaan ze weer bellen hè. Irak wil zo graag naar het WK en de mensen waren zo enthousiast. En dan zeg ik toch weer ja. Dit elftal moet knokken voor elk punt. Het klinkt cliché, maar we spelen echt nog negen finales (acht inmiddels, red.) die ons bij de eerste drie en het liefst de eerste twee in de poule moeten brengen.”

De Verenigde Arabische Emiraten, met Bert van Marwijk aan het roer, kwamen ook dinsdag niet tot winst. In Amman, in Jordanië, werd het 1-1 tegen Syrië. Afgelopen donderdag eindigde het eerste groepsduel met Libanon doelpuntloos: 0-0. Een rake inzet van Ali Mabkhout in het strafschopgebied zette de Emiraten na twaalf minuten op voorsprong: 0-1. Invaller Mahmoud Al Baher tekende na ruim een uur spelen van dichtbij voor de 1-1. Dat was ook teven de eindstand in Amman.

De nummers één en twee van de twee groepen in de Aziatische kwalificatiecyclus gaan naar het WK in Qatar. De nummers drie gaan verder in de volgende kwalificatieronde. Iran gaat met zes punten uit twee duels voorlopig aan de leiding, gevolgd door Zuid-Korea met vier punten. De Verenigde Arabische Emiraten volgen met twee punten. Op 7 oktober speelt de ploeg van Van Marwijk tegen Iran, terwijl Irak dezelfde dag tegen Libanon aantreedt.