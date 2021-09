Groot interview Ronald Koeman verschijnt woensdag: ‘Ja, ik sta ervoor open’

Dinsdag, 7 september 2021 om 21:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:02

Sport publiceert woensdag een groot interview met Ronald Koeman, zo maakt de meest verkochte sportkrant van Catalonië bekend. Het dagblad publiceert dinsdagavond al een voorproefje van het gesprek met de trainer van Barcelona. Zo staat Koeman open voor een samenwerking ná 30 juni 2022, als de huidige overeenkomst ten einde loopt. “Ja, natuurlijk. Ik sta open voor een contractverlenging”, benadrukt hij.

“Ik zou mij zeer verheugen als ik nog jarenlang trainer van Barcelona zou zijn, ondanks de moeilijke momenten die de club vandaag de dag meemaakt", verklaart de oud-speler van Barcelona. "Maar ik denk dat de club met dank aan de genomen beslissingen, de trainer en de technische staf, jonge voetballers als Pedri, Ansu Fati en Gavi paraat heeft. Voetballers met een enorm potentieel op korte termijn. Ik hoop dat ik over drie, vier of vijf jaar nog steeds hun trainer mag zijn.”

“Hij heeft al mijn vertrouwen en al mijn respect”, benadrukte voorzitter Joan Laporta, die eerder deze zomer hoe dan ook probeerde om een trainerswissel door te voeren, maandagavond nog in het programma Onze van Esport 3. “Dat heb ik voor alle trainers. Over de stijl van Cruijff valt niet te onderhandelen en het cruijffismo van Koeman is onbetwistbaar. Ik ben een voetbalman en in gesprek met de media heb ik off the record wel eens te veel gezegd, maar ik heb heel veel respect voor Koeman.”

Er zijn voorlopig geen gesprekken over een langere samenwerking ingepland. “We hebben niet een datum geprikt. Ik heb alleen gezegd dat hij sterk in zijn schoenen moet staan, dat hij harde beslissingen niet moet schuwen. Ik houd niet van twijfelende trainers die nog maar een contract voor een jaar hebben. Ik heb ook gezegd dat we de mogelijkheden voor een nieuw contract gaan bekijken zodat hij zich sterker en gesteund kan voelen”, zei Laporta, die volgens Sport een nieuw contract voor maar één seizoen wil aanbieden. Dit mede omdat de club zich geen ontslagpremies kan permitteren.

Sport meldt dat Koeman ook uitgebreid zal praten over het pijnlijke vertrek van Lionel Messi, het knotsgekke slot van de transfermarkt waarin hij Antoine Griezmann kwijtraakte en Luuk de Jong zag komen en wat hij vanaf nu van zijn team verwacht.