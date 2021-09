Jong Oranje wint ondanks ongekende misser Brobbey en drie afgekeurde goals

Dinsdag, 7 september 2021 om 20:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:40

Jong Oranje is de kwalificatiecampagne voor het EK Onder-21 2023 begonnen met een zege. In De Adelhaarshorst in Deventer genoot Nederland bij rust al een comfortabele voorsprong op Jong Moldavië, dat uiteindelijk met 3-0 verslagen werd. Joshua Zirkzee, Jurgen Ekkelenkamp en Brian Brobbey namen de treffers voor hun rekening. Dankzij de zege belandt Jong Oranje op de derde plek in Groep E, waarin Jong Zwitserland met zes punten uit twee wedstrijden aan kop gaat. Jong Wales staat tweede met vier punten uit twee duels; Jong Bulgarije (drie uit twee), Jong Moldavië (één uit drie) en Jong Gibraltar (nul uit twee) completeren de poule.

Bondscoach Erwin van de Looi koos voor zes nieuwe namen in de basisopstelling: Fabrian de Keijzer, Melayro Bogarde, Neraysho Kasanwirjo, Jeremie Frimpong en Quinten Timber maakten voor het eerst hun opwachting in Jong Oranje. Van de Looi liet Jong Oranje in de vorige cyclus meestal spelen in een 4-2-2-2-formatie, maar stapte daar nu vanaf en besloot ten strijde te trekken in een 4-3-3-opstelling. Met Myron Boadu, Zirkzee én Brobbey werd er gekozen voor drie centrumspitsen; Mitchell Bakker droeg de aanvoerdersband.

Joshua Zirkzee met de 1-0 en zijn eerste voor Jong Oranje ?? ?? ESPN #?? #nedmol pic.twitter.com/Yi5LEsyWGM — ESPN NL (@ESPNnl) September 7, 2021

Vanaf het eerste fluitsignaal was Jong Oranje de bovenliggende partij, al slaagde de ploeg er niet in om voor het verstrijken van het eerste halfuur de score te openen. Gescoord werd er wel in de 31ste minuut. Na een aanval over de rechterflank kwam Timber in de gelegenheid een lage voorzet op de rand van het vijfmetergebied te bezorgen. In eerste instantie leek Dinis Leseanu te kunnen uitverdedigen, maar hij gleed de bal recht in de voeten van Zirkzee. De spits vond met een diagonale schuiver de linkerbenedenhoek: 1-0.

Brian Brobbey, hoe kan je hem missen... ?? ?? ESPN #?? #nedmol pic.twitter.com/WgPnymsI5Q — ESPN NL (@ESPNnl) September 7, 2021

Daarmee was het hek duidelijk van de dam en Jong Oranje voerde de druk op het doel van Silivu Smalenea verder op. Kort na de openingstreffer kreeg Brobbey een uitgelezen mogelijkheid de stand te verdubbelen na een erbarmelijke terugspeelbal van Leseanu. De spits van RB Leipzig omspeelde de doelman, maar voor open doel haalde hij te gehaast uit en schoof hij de bal op onfortuinlijke wijze voorlangs. Op slag van rust viel de 2-0 alsnog. Na goed voorbereidend werk vanaf de linkerkant van de mee opgekomen Bakker kreeg Ekkelenkamp de bal voor zijn voeten bij de tweede paal. De middenvelder van Hertha BSC schoot vervolgens via de grond en over doelman Smalenea binnen.

Na rust maakte Brobbey zijn fout uit de eerste helft goed. Wederom zag de nummer 5 van Moldavië, Leseanu, er niet goed uit toen hij een voorzet van Zirkzee probeerde te verwerken. De verdediger raakte de bal half, waardoor Brobbey van dichtbij kon binnentikken: 3-0. De maker van het derde doelpunt kon na een klein uur spelen ook nog een assist achter zijn naam krijgen, maar hij raakte de bal verkeerd in een poging Boadu voor een leeg doel te zetten: kans verkeken.

Met de ruime voorsprong nam Jong Oranje geen genoegen, al slaagde men er niet meer in de score verder uit te breiden. Wel werden er nog drie treffers van Nederland afgekeurd. In de 64ste minuut scoorde Boadu vanuit buitenspelpositie na een fraaie steekpass van Zirkzee. Even later werd een doelpunt van de spits van AS Monaco ook afgekeurd toen hij op aangeven van Ian Maatsen het leer tegen de touwen werkte. Eerder in de aanval had Timber de bal namelijk al over de zijlijn gelopen. In de tachtigste minuut dacht Brobbey van dichtbij zijn tweede van de avond te maken; ditmaal werd de goal afgekeurd vanwege een te hoog geven been van de voormalig Ajacied. Moldavië kwam er, los van twee schoten van afstand, weinig aan te pas in Deventer.