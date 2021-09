FC Groningen verkoopt Ahmed El Messaoudi na ‘serieus bod’

Dinsdag, 7 september 2021 om 20:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:32

FC Groningen en het Turkse Gaziantep FK hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Ahmed El Messaoudi, zo melden de clubs dinsdagavond via de officiële kanalen. De 26-jarige middenvelder maakt per direct de overstap naar de club uit Turkije, waar de transfermarkt woensdagavond zijn deuren sluit. El Messaoudi heeft zich voor drie seizoenen aan de Süper Lig-club, waar ook ex-Heraclied Alexander Merkel op de loonlijst staat, verbonden.

“Hoewel er doorlopend interesse was in Ahmed is het tijdens ons transferwindow niet tot een deal gekomen. Ahmed heeft bij ons meerdere malen aangegeven deze zomer graag een transfer te willen maken en er zijn ook meerdere biedingen geweest”, verklaart technisch directeur Mark-Jan Fledderus. “Op de laatste dag van het transferwindow hebben wij een aantal nieuwe spelers kunnen aantrekken en daarnaast ontwikkelt een aantal jonge spelers zich heel goed. Gezien het aflopende contract van Ahmed waren er voor ons sportieve én financiële argumenten om aan een eventueel vertrek mee te werken.”

Fledderus heeft het over ‘een serieus bod’ van Gaziantep FK, waarna de afweging is gemaakt om aan de transferwens van de middenvelder medewerking te verlenen. “Wij hebben de overtuiging dat we binnen de huidige selectie voldoende opties hebben om zijn vertrek op te vangen. Het biedt immers ook weer ruimte en mogelijkheden voor andere jongens.” El Messaoudi werd in de zomer van 2019 door FC Groningen overgenomen van het Belgische KV Mechelen en had nog een contract tot 2022 in Euroborg.

El Messaoudi kwam tot 55 wedstrijden voor FC Groningen, waarvan 45 vanaf de aftrap. De middenvelder was tien keer trefzeker. Zijn eerste goal, op 28 februari 2020, was de laatste treffer van de noordelingen van het door het coronavirus eerder afgebroken seizoen 2019/20. Vorig seizoen was El Messaoudi met acht competitiedoelpunten tweede op de clubtopscorerslijst achter spits Jörgen Strand Larsen.