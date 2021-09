Bruno Fernandes wordt door meerdere fans bestormd voor selfie

Dinsdag, 7 september 2021 om 19:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:25

Portugal heeft dinsdag geen fout gemaakt in de WK-kwalificatiecyclus. Het elftal van Fernando Santos won zonder de geschorste Cristiano Ronaldo overtuigend en makkelijk van Azerbeidzjan: 0-3. Bruno Fernandes werd in de slotfase van de wedstrijd geconfronteerd met vier supporters die het veld op waren gerend voor een selfie. De sterspeler van Portugal leek niet al te gelukkig met die actie. Opmerkelijk genoeg waren er geen stewards of beveiligers te bekennen om de vier personen, die zelf het veld weer af gingen, tegen te houden.

Azerbeidzjan slaagde er 26 minuten lang vrij goed in de defensieve organisatie op orde te houden, maar moest daarna alsnog de eerste tegentreffer slikken. Bruno Fernandes verstuurde vanaf de nummer tienpositie een boogballetje naar Bernardo Silva, die vanaf rechts was doorgelopen en de bal met een schitterende voetbeweging met zijn buitenkant binnen volleerde: 0-1. Vijf minuten later scoorde Portugal opnieuw. Ditmaal werd een voorzet van Bruno Fernandes door Diogo Jota bij de tweede paal teruggelegd naar André Silva, die rustig binnen schoof: 0-2.

Nog meer selfies! ?? Niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 fans bestormen het veld voor een selfie met sterspeler Bruno Fernandes ?? Laten we niet hopen dat de Nederlandse Memphis-fan een trend heeft gezet ??#ZiggoSport #AZEPOR #WCQ2022 pic.twitter.com/n4lHfucMWn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2021

André Silva had even later de volgende Portugese treffer op de schoen, maar de spits mikte van ongeveer elf meter tot zijn eigen verbazing naast. Na rust gingen de bezoekers vrolijk door met het zoeken van de aanval en zag Bernardo Silva een gevaarlijk schot gekeerd worden door Shakhrudin Magomedaliyev. Een voorzet van João Cancelo kon een kwartier voor tijd makkelijk worden binnengekopt door Jota: 0-3.