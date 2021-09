Overmars kondigt belangrijke contractverlenging aan: ‘Hij verdient het’

Dinsdag, 7 september 2021 om 19:08 • Jeroen van Poppel

Ajax gaat het contract van Lisandro Martínez verlengen, zo kondigt Marc Overmars aan in gesprek met Ajax TV. Martínez wordt ondanks zijn nog langer doorlopende verbintenis beloond voor de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt in Amsterdam. Overmars heeft ook goede hoop op een nieuw contract voor Noussair Mazraoui.

"Met Martínez zijn we al zo ver, dat is praktisch wel rond", aldus Overmars over het contract van de 23-jarige Argentijn. "Hij verdient het, ondanks dat hij nog tot 2023 vastligt." Ajax had daarbij overigens ook nog een optie voor een extra jaar. "Als een speler zich zo in het elftal speelt en belangrijk wordt, dan moet hij daarin mee gewaardeerd worden", zegt Overmars. "Dat is een kwestie van dagen."

Meer haast zal Overmars hebben in de onderhandelingen met Mazraoui. De 23-jarige rechtsback beschikt over een aflopend contract en de onderhandelingen verliepen tot nu toe moeizaam. "Het is bekend dat we met Nous in gesprek zijn", aldus Overmars. "Daar gaan we volgende week weer mee verder. Ik geloof er wel in dat hij graag bijtekent. Dat geeft hij zelf ook aan, dus dan hoop je daar ook uit te komen. Ik zou het prettig vinden als dat op korte termijn gebeurt. Als de speler dat zo uitspreekt, dan geloof ik de speler daarin. Alhoewel ik soms ook wel teleurgesteld ben, achteraf. Ik heb er goede hoop op dat dat gaat lukken."

Mazraoui is dit seizoen uitstekend begonnen, vindt ook Overmars. "Ik zie bijna een soort nieuwe Nous. Dat geeft hij zelf ook aan, dat hij het graag wil laten zien. Hij heeft toch twee kwakkeljaren gehad. Niet zoveel gespeeld en in het topjaar daarvoor alles gespeeld. Hij wil diezelfde lat aantikken. Dat is een goede motivatie en dat zie ik elke week terug."

Tot slot is Overmars ook bezig met een nieuwe verbintenis voor Ryan Gravenberch. De negentienjarige middenvelder ligt tot medio 2023 vast. "En daarbij hebben we ook nog de optie om het met een jaar te verlengen", zegt Overmars. "Maar dat is ook een item waarover we de komende maand rond de tafel gaan zitten."