Overmars ziet clubs ‘slapen’: ‘Hij staat op veel lijstjes, maar nooit bovenaan’

Dinsdag, 7 september 2021 om 19:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:14

Marc Overmars is blij met het aanblijven van Nicolás Tagliafico. De linksback van Ajax stond op de nominatie voor een vertrek, maar vanwege een gebrek aan concrete interesse bleef hij toch in Amsterdam. Volgens de directeur voetbalzaken zijn buitenlandse clubs aan het 'slapen', want een speler als Tagliafico is in zijn ogen een aanwinst voor iedere club. De Argentijn was geschorst voor de eerste twee competitieduels en kwam in de derde wedstrijd tegen Vitesse (5-0 zege) als invaller binnen de lijnen.

Dat Tagliafico geen nieuwe club heeft gevonden, heeft volgens Overmars te maken met 'hoe de wereld eruitziet'. Hij lijkt daarmee te doelen op de gevolgen van de coronacrisis. "Anders had Nico anders al lang een fatsoenlijke club gevonden. Ik vind het niet erg hoor, dat hij blijft. Daar ben ik eigenlijk blij mee. Maar we hadden een afspraak gemaakt dat we tot bepaalde hoogte zouden meewerken aan een transfer. Er was heel weinig concreet." In de slotfase van de transfermarkt werd Tagliafico nog in verband gebracht met West Ham United, maar journalist Fabrizio Romano schreef al dat een vertrek 'nooit dichtbij' is geweest.

"Het is soms een proces", zegt Overmars tegen Ajax TV over het op gang komen van interesse. "Dan speel je in het Argentijns elftal, dan weer niet... Ik denk dat Nico bij veel clubs op het lijstje staat, maar steeds net niet als nummer één. Dat is heel gek. Als je Nico kent, weet je dat je zo’n speler altijd in je elftal wilt hebben. Ik denk dat ze aan het slapen zijn. Maar nogmaals: ik ben blij dat hij hier nog zit." Overmars is dus blij met het aanblijven van Tagliafico, maar had een andere speler wel graag zien vertrekken: David Neres mocht afscheid nemen.

Met Mohamed Daramy is al een talentvolle nieuwe rechtsbuiten binnengehaald, waarmee werd ingespeeld op Neres' vertrek. "Eigenlijk had de cyclus goed afgerond moeten worden, dat is niet gebeurd. Heel veel clubs wilden Neres huren, maar daar heeft Ajax niets aan. Met een verplichte optie tot koop was het goed geweest", maakt Overmars duidelijk. "Neres zit hier vierenhalf jaar, dan is het voor hem ook het juiste moment voor een nieuwe omgeving. Het was eigenlijk teleurstellend dat het niet gelukt is." Dat Ajax nu al een opvolger voor Neres in huis heeft, vindt Overmars geen probleem. "Ik wil niet in de situatie komen dat je pas moet reageren als alles weg is."