Live meepraten met de EK-kwalificatie: Jong Oranje - Jong Moldavië

Dinsdag, 7 september 2021 om 17:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:21

De opstelling van Jong Oranje is bekend. Erwin van de Looi kiest met Myron Boadu, Joshua Zirkzee én Brian Brobbey voor drie centrumspitsen in de basis. Nederland Onder-21 begint om 18.45 uur met een thuiswedstrijd tegen de leeftijdgenoten van Moldavië aan de kwalificatiecampagne voor het EK Onder-21. De wedstrijd wordt gespeeld in De Adelhaarshorst in Deventer.

Jong Oranje begint na het jeugd-EK van afgelopen zomer, waar knap de halve finale werd bereikt, aan een nieuwe campagne met dus ook een deels nieuwe lichting. In de basisformatie van Van de Looi staan vijf debutanten: Fabrian de Keijzer, Melayro Bogarde, Neraysho Kasanwirjo, Jeremie Frimpong en Quinten Timber maken voor het eerst hun opwachting in Jong Oranje.

Van de Looi liet Jong Oranje in de vorige cyclus meestal spelen in een 4-2-2-2-formatie, maar lijkt daar nu vanaf te stappen. Sven Botman is aangewezen als aanvoerder. De centrumverdediger vormt een koppel met debutant Kasanwirjo. Ook linksback Mitchel Bakker en middenvelder Jurgen Ekkelenkamp hebben al de nodige ervaring in Jong Oranje, net als de spitsen Boadu, Zirkzee en Brobbey.

Opstelling Jong Oranje: De Keijzer; Frimpong, Kasanwirjo, Botman, Bakker; Bogarde, Ekkelenkamp, Q. Timber; Boadu, Zirkzee, Brobbey