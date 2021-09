Ook Feyenoord straft Benita naar aanleiding van vrouwelijk bezoek

Dinsdag, 7 september 2021 om 17:32 • Jeroen van Poppel

Mimeirhel Benita heeft zijn excuses aangeboden aan de KNVB en Feyenoord voor het incident dat zich afspeelde bij Oranje Onder-19. De zeventienjarige aanvaller werd door trainer Bert Konterman samen met ploeggenoten Ar'jany Martha, Naci Ünüvar, Rio Hillen en Xavi Simons uit de selectie gezet vanwege vrouwelijk bezoek in het spelershotel.

Dinsdag maakte De Telegraaf bekend dat Benita en Martha vrouwen hadden uitgenodigd in het spelershotel. Ünüvar, Hillen en Simons zouden op het geluid zijn afgekomen, maar direct teruggekeerd zijn naar hun kamer toen duidelijk was wat er aan de hand was. Toch was Konterman onverbiddelijk: alle vijf de spelers werden weggestuurd bij het Oranje-jeugdelftal vanwege het overtreden van de coronaprotocollen.

Feyenoord laat aan Voetbal International weten op de hoogte te zijn van het incident. "De speler heeft inmiddels zijn excuses gemaakt aan zowel de KNVB als aan Feyenoord, is zich ervan bewust dat dit gedrag niet past bij een professioneel voetballer en krijgt van de club een passende straf opgelegd", aldus een woordvoerder.

Benita brak eerder dit seizoen door in het eerste elftal van Feyenoord. De rechterspits mocht vier minuten voor tijd invallen op bezoek bij Elfsborg in de play-offs van de Conference League. "Hoe ik hem heb ontdekt? Dat heb ik niet gedaan, want hij speelt al jarenlang in de jeugdopleiding", zei Arne Slot na afloop. "Hij speelt als rechtsbuiten, maar is vorig seizoen een aantal keer op rechtsback uitgeprobeerd. Hij is jong, snel en heeft een goede beweging. Alireza Jahanbakhsh viel uit en ik zag maar één echte buitenspeler op de bank en dat was Mimi, zoals hij wordt genoemd."