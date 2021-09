PSV hoopt op razendsnelle rentree voor Cody Gakpo

Dinsdag, 7 september 2021 om 17:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:25

PSV probeert om Cody Gakpo klaar te stomen voor de komende competitiewedstrijd zaterdag uit bij AZ, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 22-jarige linkerspits moest maandag vanwege een blessure afhaken bij Oranje, maar hoeft mogelijk geen wedstrijd van PSV te missen. Wel is Gakpo dinsdagavond dus afwezig als het Nederlands elftal aantreedt tegen Turkije.

Vanwege privacywetgeving is niet bekendgemaakt wat voor blessure Gakpo heeft, maar inmiddels is duidelijk dat het geen zware kwetsuur is. De vleugelspits traint momenteel 'op geleide van pijn', zo maakte PSV maandag bekend. Bekeken wordt of Gakpo zaterdag tegen AZ al inzetbaar is, anders zal hij zich richten op de Europa League-wedstrijd donderdag thuis tegen Real Sociedad.

PSV moet het in Alkmaar waarschijnlijk stellen zonder Davy Pröpper, die vanwege een spierblessure ook al de wedstrijden tegen Benfica (0-0) en FC Groningen (5-2 winst) aan zich voorbij moest laten gaan. De verwachting is dat Pröpper wel snel weer inzetbaar is. Over een paar weken hoopt Roger Schmidt ook weer te beschikken over Maxi Romero en Maxime Delanghe. Richard Ledezma, die vorig jaar een zware knieblessure opliep, is nog enkele maanden uit de roulatie.