ESPN-Speler van de Maand lekt uit door post van PSV-speler

Dinsdag, 7 september 2021 om 16:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:08

Bruma is speler van de maand bij ESPN, zo blijkt uit posts van onder meer ploeggenoot Maximiliano Romero op Instagram Stories. In deze post is te zien hoe Bruma al lachend poseert met de award van de betaalzender. Romero was wel even vergeten dat ESPN de uitverkiezing van de vleugelaanvaller nog officieel bekend moet maken. Het bericht van de Argentijnse aanvaller is inmiddels niet meer zichtbaar op Instagram Stories.

Volgens het Eindhovens Dagblad kreeg Bruma de award voor de maand augustus dinsdagmiddag uitgereikt, waarna verschillende spelers posts plaatsen op de sociale media. ESPN en de Eredivisie CV echter hebben nog geen officieel statement over de winnaar naar buiten gebracht. Het is nog niet bekend wanneer Bruma definitief in het zonnetje wordt gezet. De Portugees was vorige maand trefzeker tegen Heracles Almelo (0-2) en FC Groningen (5-2) en was ook een van de uitblinkers in het duel met SC Cambuur (4-1).

ESPN komt elke maand een keertje bij een van de eredivisieclubs langs met een eervolle award. De oplettende kijker had dat allang gezien op Instagram. De ploeggenoten van Armindo Bruma zijn er zo blij mee dat ze even vergaten dat het pas later op ESPN uitgezonden wordt ??. pic.twitter.com/bCesAmWOSe — Rik Elfrink (@RikElfrink) September 7, 2021

Bruma leek enkele maanden geleden nog op weg naar de uitgang bij PSV. De situatie begin september echter lijkt heel anders te zijn voor de buitenspeler. Trainer Roger Schmidt ziet in hem nog steeds een speler die van waarde kan zijn voor PSV, zo werd onlangs duidelijk. Bruma, die in Eindhoven vastligt tot medio 2023, staat inmiddels op 8 doelpunten en 7 assists in 43 duels in alle competities namens PSV.