Van Drongelen kan dubbele confrontatie met Feyenoord vergeten

Dinsdag, 7 september 2021 om 16:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:31

Een flinke tegenvaller voor Rick van Drongelen in aanloop naar de start van de groepsfase van de Conference League. De 22-jarige verdediger is door 1. FC Union Berlin namelijk niet ingeschreven voor de poulefase van het derde Europese clubtoernooi. Van Drongelen mist hierdoor onder meer de groepswedstrijden tegen Feyenoord op 21 oktober en 4 november. Van Drongelen ruilde Hamburger SV afgelopen zomer in voor Union Berlin, waardoor hij dit seizoen in de Bundesliga actief is.

Van Drongelen miste de eerste twee competitiewedstrijden van Union Berlin vanwege een lichte blessure. Tijdens het derde competitieduel met Borussia Mönchengladbach (2-1 overwinning) bleef de voormalig verdediger van Sparta Rotterdam negentig minuten op de bank zitten. In de slotfase van de interlandperiode heeft trainer Urs Fischer dus bepaald dat hij Van Drongelen niet nodig heeft in de zes groepsduels in de Conference League. Naast Feyenoord zijn Maccabi Haifa en Slavia Praag de tegenstanders.

Sheraldo Becker maakt wel kans op speeltijd tegen Feyenoord.

De van HSV overgenomen verdediger had nog wel zijn zinnen gezet op speeltijd in de Conference League. Union Berlin, dat vorig seizoen als zevende eindigde in de Bundesliga, wist het Europese toernooi te bereiken een play-offronde. Fischer heeft Sheraldo Becker en de van PSV gehuurde verdediger Timo Baumgartl overigens wel opgenomen voor de poulefase van de Conference League. Union Berlin begint de poulefase op 16 september met een uitwedstrijd tegen Slavia Praag.