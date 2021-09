Louis van Gaal heeft geen verrassingen voor Turkije

Louis van Gaal heeft de opstelling bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije van dinsdagavond. Zoals verwacht keert Virgil van Dijk terug als basisspeler, wat ten koste gaat van Matthijs de Ligt. Verder komt Steven Bergwijn in het elftal in plaats van de geblesseerde Cody Gakpo. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 20.45 uur.

Justin Bijlow behoudt tegen Turkije zijn plaats onder de lat bij Oranje, wat ook geldt voor Denzel Dumfries op de rechtsbackpositie. Van Dijk, die tegen Montenegro (4-0 winst) nog rust kreeg, wordt in het hart van de Oranje-defensie geflankeerd door Stefan de Vrij. Daley Blind heeft zijn schorsing van een interland uitgezeten en vervangt Tyrell Malacia als linksback. Op het middenveld brengt Van Gaal geen wijzigingen aan, wat betekent dat er basisplaatsen zijn voor Davy Klaassen, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum.

In de voorhoede kiest Van Gaal noodgedwongen voor een wijziging op de flanken. Aan de linkerkant neemt Bergwijn dus de plaats in van Gakpo. De buitenspeler van Tottenham Hotspur verving Gakpo al tegen Montenegro. Aan de rechterkant is er voor de derde keer op rij een basisplaats voor Steven Berghuis. Memphis Depay is andermaal de aanvalsleider van het Nederlands elftal.

Turkije, in maart nog met 4-2 te sterk voor Oranje, begint als koploper in groep G aan de confrontatie met het Nederlands elftal. De Turken verzamelden elf punten uit de eerste vijf kwalificatieduels, terwijl Oranje momenteel op tien punten staat. Noorwegen heeft ook tien punten uit vijf wedstrijden, maar het doelsaldo (+11 om +3) is duidelijk in het voordeel van het elftal van Van Gaal. Nederland speelt na het thuisduel met Turkije nog tegen Letland (8 oktober), Gibraltar (11 oktober), Montenegro (13 november) en Noorwegen (16 november).

Opstelling Nederland: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, De Jong, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Bergwijn.

