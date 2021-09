Marco van Basten praat in Qatar over WK om de twee jaar

Arsène Wenger praat later deze week onder meer met Marco van Basten om over zijn plannen over een WK om de twee jaar. De UEFA ziet heel weinig in de plannen van de voormalig Arsenal-manager, maar Wenger wil zijn revolutionaire plannen nog niet voorgoed opbergen. Naast Van Basten. schuiven ook onder meer David Trezeguet, Jürgen Klingsmann, Lothar Matthäus en de Braziliaanse Ronaldo aan om over de WK-plannen van gedachten te wisselen.

Wenger, als Chief of Global Football Development verbonden aan de FIFA, ontvangt zijn gasten in Qatar, waar eind 2022 het volgende WK plaatsvindt. De Fransman pleit voor een WK om de twee jaar, met een kwalificatieperiode in maart en oktober. Wenger legt dinsdag uit waarom hij deze maanden voor ogen heeft: “De fans die het voetbal op de televisie volgen zitten helemaal niet te wachten op een kwalificatieperiode die maar liefst anderhalf jaar duurt.“

Onder meer de Engelse bondscoach Gareth Southgate ziet wel heil in het ambitieuze voorstel van Wenger. “De gehele speelkalender moet maar eens goed onder de loep worden genomen“, laat hij optekenen in de Engelse media. “We kunnen niet maar steeds activiteiten toevoegen en zo de belasting voor spelers vergroten. Dus ik zie wel positieve dingen in deze plannen. Sommige mensen denken misschien dat het WK zijn glans verliest als het om de twee jaar wordt georganiseerd. Maar als speler kun je een blessure oplopen en het WK missen, waardoor je maar een kans krijgt in acht jaar tijd. Dat is heel moeilijk“, aldus Southgate.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin ziet een WK om de twee jaar in ieder geval niet zitten, zo bleek maandag uit zijn toespraak voor de European Club Association (ECA). “Meer is niet altijd beter“, liet de preses in duidelijke bewoordingen weten. “De internationale voetbalkalender heeft het niet nodig en de meeste spelers kunnen zomers zonder groot eindtoernooi ook wel goed gebruiken. Een WK om de twee jaar zou bovendien de waarde van het toernooi devalueren.“ Op verzoek van Saudi-Arabië laat FIFA momenteel wel een haalbaarheidsonderzoek doen naar een WK voor mannen en vrouwen om de twee jaar.