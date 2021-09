‘Juventus geeft niet op en waagt in 2022 weer poging voor Gravenberch’

Dinsdag, 7 september 2021 om 13:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:13

Juventus blijft werken aan de komst van Ryan Gravenberch. Tuttosport meldt dinsdag dat de Italiaanse grootmacht de middenvelder van Ajax in de zomer van 2022 naar Turijn wil halen. Juventus wil naar verluidt profiteren van het feit dat Gravenberch (19) nog steeds geen nieuw contract heeft getekend in Amsterdam. De middenvelder ligt momenteel vast tot medio 2023 en Ajax wil niet dat hij over twee jaar gratis de deur uitloopt.

Het is momenteel niet bekend welk bedrag Ajax minimaal verlangt voor Gravenberch, die in het afgelopen jaar al vaker in verband is gebracht met een transfer richting Juventus. Volgens Tuttosport hebben de Italianen sowieso grootste plannen voor de transferperiode na afloop van het seizoen 2021/22. Volgens Tuttosport staan naast Gravenberch ook Dusan Vlahovic (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Sassuolo) en Boubacar Kamara (Olympique Marseille) op het lijstje van trainer Massimiliano Allegri.

Juventus wil het middenveld al enige tijd van vers bloed voorzien en in dat kader werd Mohamed Ihattaren in de slotdagen van de transferperiode overgenomen van PSV. Hij werd echter wel op huurbasis naar Sampdoria gestuurd, waardoor Allegri voorlopig niet over hem kan beschikken. Wellicht dat Ihattaren bij terugkeer bij Juventus komt samen te spelen met Gravenberch, die op zakelijk gebied wordt bijgestaan door Mino Raiola. La Vecchia Signora hoopt te kunnen profiteren van de goede contacten met de zaakwaarnemer, die regelmatig wordt gesignaleerd in Turijn.

Gravenberch werd in april nog nadrukkelijk in verband gebracht met Juventus, al leidde dat destijds niet tot een vertrek bij Ajax. Juventus kon en wilde niet voldoen aan de vraagprijs van veertig miljoen euro voor de middenvelder. Gravenberch wordt in Italiaanse kringen regelmatig vergeleken met Paul Pogba, die tussen 2012 en 2016 het shirt droeg van Juventus.