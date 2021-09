Barcelona krijgt toch vrij weekend na geschil tussen LaLiga en Spaanse bond

Dinsdag, 7 september 2021 om 13:32 • Chris Meijer • Laatste update: 13:46

De wedstrijden Barcelona - Sevilla en Villarreal - Alavés worden toch uitgesteld. Een verzoek van LaLiga aan de Spaanse voetbalbond (RFEF) om deze wedstrijden - die eigenlijk komende zaterdag op het programma stonden - voorlopig te schrappen werd aanvankelijk geweigerd. Het Consejo Superior de Deportes (CSD), de hoge raad voor sport in Spanje, heeft nu echter besloten dat de wedstrijden toch uitgesteld dienen te worden. Het betekent dat Luuk de Jong zijn debuut voor Barcelona normaal gezien niet zal gaan maken tegen zijn oude club.

De aanleiding voor deze verschuivingen is de verlengde interlandperiode in Zuid-Amerika, die twee dagen langer duurt dan elders in de wereld nadat de start van de WK-kwalificatie vorig jaar vanwege de coronapandemie werd uitgesteld. De laatste speelronde van de WK-kwalificatie wordt in de nacht van donderdag op vrijdag afgewerkt, waardoor clubs hun spelers op zijn vroegst pas vrijdagmiddag terug kunnen zien met drie wedstrijden in de benen. LaLiga heeft zich hier tevergeefs tegen verzet, maar besloot tevens om het programma om te gooien en zet chartervluchten in om de spelers zo snel mogelijk terug te krijgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zo zijn de wedstrijden van Real Madrid (tegen Celta de Vigo) en Atlético Madrid (tegen Espanyol) verplaatst van zaterdag naar zondag. Dit was voor Barcelona - Sevilla en Villarreal - Alavés echter geen optie, want Barcelona, Sevilla en Villarreal spelen op dinsdag alweer in de groepsfase van de Champions League tegen Bayern München, Red Bull Salzburg en Atalanta. LaLiga vroeg daarom toestemming aan de Spaanse voetbalbond om de wedstrijden tot nader order uit te stellen. Dat werd aanvankelijk afgewezen, omdat de Spaanse voetbalbond vond dat er geen sprake van overmacht.

LaLiga liet het er niet bij zitten en schakelde het CSD in, dat uiteindelijk besloten heeft om de wedstrijden uit te stellen. Barcelona (Ronald Araujo), Sevilla (Gonzalo Montiel, Aléjandro Gómez en Marcos Acuña) en Villarreal (Gerónimo Rulli en Pervis Estupiñán) moeten volgens het hoogste sportribunaal van Spanje dusdanig veel Zuid-Amerikaanse internationals missen dat er geen sprake is van een eerlijke situatie. Het is nog niet duidelijk wanneer de duels zullen worden ingehaald.