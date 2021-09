Trotse Toon Gerbrands ontvangt prijs uit handen van Nasser Al-Khelaïfi

Dinsdag, 7 september 2021 om 13:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:28

De ECA Corporate Partnership Award is een prooi voor PSV, zo is dinsdag duidelijk geworden. De Eindhovense club ontvangt de prestigieuze prijs voor de succesvolle samenwerking met hoofdsponsor Brainport Eindhoven. Algemeen directeur Toon Gerbrands reisde speciaal af naar Genève om de award uitgereikt te krijgen van Paris Saint-Germain-eigenaar Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van de ECA (European Club Association).

“Internationale erkenning voor het Brainport-concept van PSV. PSV is de winnaar van de ECA-Award. Wij zijn er trots op. Bijzonder moment voor de club“, schrijft Gerbrands dinsdag op Twitter bij een foto van hem met Al-Khelaïfi. De ECA-award wordt altijd uitgereikt aan een club die een zakelijke deal opzet waar club, sponsor en supporters duidelijk van profiteren. Feyenoord ontving vanwege de samenwerking met Droomparken ook een nominatie, maar PSV en Brainport zijn dus uitgeroepen tot de winnaar van 2021.

Brainport is sinds medio 2019 als hoofd en shirtsponsor verbonden aan PSV. Brainport is een verzamelnaam voor verschillende bedrijven uit de regio Eindhoven die bereid zijn om miljoenen in de club te investeren, waaronder VDL, Philips, ASML, BrandLoyalty en de Mandemakers Groep. Philips was in het najaar van 2020 de eerste deelnemer aan Brainport die het contract met PSV verlengde tot medio 2031.