Ronaldo waarschuwt PSG: ‘Ik won met Real nooit de Champions League’

Dinsdag, 7 september 2021 om 12:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:10

In de optiek van de Braziliaanse Ronaldo is het geen uitgemaakte zaak dat Paris Saint-Germain de Champions League wint, ondanks de aanwezigheid van Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé. De huidige voorzitter van Real Valladolid vergelijkt het sterrenelftal van PSG met zijn eigen periode als speler van Real Madrid. Tussen 2002 en 2007 wist Ronaldo ondanks de aanwezigheid van vele sterspelers nooit het miljardenbal te winnen.

“Het is te vroeg om nu al een winnaar van de Champions League aan te wijzen“, opent Ronaldo in een programma van DAZN genaamd 'El Presidente'. “Pas vanaf de kwartfinales kunnen we voorzichtig een balans opmaken. PSG ligt in poleposition, maar de hooggespannen verwachtingen moeten eerst nog wel waargemaakt worden op het veld. Er zijn op het veld de nodige factoren die invloed hebben op de gang van zaken. Ik speelde bijna vijf seizoenen voor Real Madrid, in het Galácticos-elftal, en wist in die tijd nooit de Champions League te winnen. Winnen is geen wiskundig gegeven, zelfs niet als je over de beste spelers beschikt. En dat geldt dus ook voor PSG“, zo waarschuwt de topschutter van weleer.

Mbappé maakt wellicht net als Ronaldo ooit de overstap richting Real. De Franse aanvaller staat voorlopig echter nog onder contract bij PSG. Dat hij vaak wordt vergeleken met Ronaldo vindt de Valladolid-preses niet heel gek. “Mbappé heeft vergelijkbare kenmerken. Hij beschikt over waanzinnige kwaliteiten en een opmerkelijke techniek die hij ook nog eens op topsnelheid gebruikt. Hij rent weg van verdedigers en is niet bang het duel aan te gaan met keepers. En ondanks zijn jonge leeftijd (22 jaar, red.) heeft Mbappé al een lange weg afgelegd. Ik ben zeker gecharmeerd van hem.“

PSG reikt in 2020 tot de finale van de Champions League. De eindstrijd eindigde in een deceptie, want Bayern München bleek met 0-1 te sterk. Afgelopen seizoen was het elftal van trainer Mauricio Pochettino in de halve finale niet opgewassen tegen Manchester City. In de groepsfase van dit seizoen krijgt PSG te maken met RB Leipzig, Manchester City en Club Brugge. Tegen laatstgenoemde tegenstander wordt op 15 september de poulefase in gang gebracht.