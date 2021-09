Boete en stadionverbod voor veldbestormer Amin (13)

Dinsdag, 7 september 2021 om 11:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:17

De selfie die de dertienjarige Amin zaterdagavond nam met Memphis Depay tijdens Nederland-Montenegro (4-0) blijft niet zonder gevolgen. De Telegraaf meldt dinsdag dat de KNVB de jongen heeft laten weten dat hij een stadionverbod krijgt opgelegd van vijf jaar. Daarnaast moet hij een boete van 100 euro betalen. Normaal gesproken geldt voor een dergelijke actie een boete van 450 euro, maar de KNVB heeft in dit geval gekeken naar de leeftijd van de veldbestormer.

De ouders van Amin kregen dinsdagochtend in een telefonisch gesprek te horen dat hun zoon net als de andere veldbestormers in het Philips Stadion in principe vijf jaar lang niet in een voetbalstadion in Nederland mogen komen. Voor de veldbestormers die pas voor de eerste keer in de fout gingen kan de straf op termijn worden verlaagd naar 15 maanden (en 45 maanden voorwaardelijk). Ze moeten in det geval wel eerst akkoord gaan met een alternatieve straf. In totaal betraden zestien bezoekers zaterdagavond het veld van het PSV-stadion.

"Mam, heb je me gezien?!" ?? pic.twitter.com/hkSTx5yYx6 — NOS Sport (@NOSsport) September 4, 2021

Amin keek een dag na zijn veelbesproken selfie met Depay terug op het hele gebeuren in Eindhoven. “Er waren nog twee minuten”, vertelde hij zondag in een interview met het Jeugdjournaal. “Ik zat vol adrenaline en ik dacht: nu moet ik gaan. Ik leef maar één keer. Ik had een foto en rende snel terug. Niemand verwachtte dat ik het zou doen, daarom dacht ik: ik moet het doen.” Amin snapt de kritiek van mensen die erop wijzen dat zijn actie niet is toegestaan. “Daar hebben ze wel gelijk in. Er staat niet voor niets een hek. Iedereen kan het dan doen.” Een stadionverbod zou hij ‘jammer’ vinden. “Maar dan heb ik tenminste wel die foto met Memphis.”

“Ik dacht: je leeft maar één keer, nu moet ik gaan”, aldus de jonge fan, zelf speler bij een club uit Amsterdam. “Toen ben ik gegaan.” Depay zag hem al van ver aankomen, zegt Amin. “Toen hij wegging, zei hij: ‘Rennen.’ Hij gaf me een zetje om weg te gaan. Ze stonden er volgens mij versteld van dat ik het deed, want niemand doet dat zomaar.” De jongen vindt het ‘aardig’ dat Depay poseerde voor een foto. “Niet iedereen doet dat. Sommigen zouden geen foto maken en je gewoon wegduwen. Het zou wel erg zijn als dat je zou overkomen.”

Valentijn Driessen ergert zich aan uitspraak van moeder Amin bij Humberto

De journalist vindt het overdreven dat de moeder van Amin in de talkshow van Humberto Tan verscheen. Lees artikel

Al snel werd openlijk gesproken over een mogelijke straf voor Amin. In het huisreglement van PSV staat dat iemand die zonder toestemming het veld betreedt een boete krijgt van 15.000 euro. Daarnaast volgt een stadionverbod van tien jaar voor het Philips Stadion, terwijl PSV bij de KNVB tevens een landelijk stadionverbod aanvraagt. Uiteindelijk heeft de KNVB dus gekozen voor een stadionverbod van vijf jaar en een boete van 100 euro voor de jonge veldbestormer.

Mike Verweij ergerde zich maandag behoorlijk aan de massale aandacht voor Amin en zijn actie in het Philips Stadion. "Vanochtend bij Radio 538, gisteren bij Humberto: je zou bijna hopen dat het jochie echt gewoon 15.000 euro boete krijgt", opende Verweij in de podcast van De Telegraaf. De journalist gaf toe zich te ergeren aan de media-aandacht voor Amin. “Als je dit jochie op het schild heft, staan er binnenkort honderd jochies op het veld. Het gaat gewoon nergens over." De clubwatcher van Ajax vreest dat er dinsdagavond tijdens het duel tussen Oranje en Turkije 'een extra rijtje stewards' in de Johan Cruijff ArenA zal staan, na het incident in het Philips Stadion.

Collega Valentijn Driessen vond het overdreven dat de moeder van Amin zondagavond aanschoof in de talkshow van Humberto Tan. "Als je dit soort mensen een podium gaat geven...", verzuchtte de chef voetbal. "Die moeder zegt op het eind dat hij ‘de dag van zijn leven’ heeft gehad. Kom op zeg. Bij het jochie is het misschien nog onschuldig, maar straks komt er iemand die niet onschuldig is en wordt de beveiliging aan de kaak gesteld. Dan komen er hekken, of grachten, of wat dan ook. Je moet hier gewoon paal en perk aan stellen. Dit hoeft van mij echt niet toegelaten te worden. Wegwezen."